3 новых российских фильма с рейтингами выше 7,4: любимый Васильев, эксцентричный Кологривый и звезда «Слова пацана» снова на коне

Во всех трёх фильмах — «Беги», «(Не)искусственный интеллект» и «Сводишь с ума» — сюжет закручивается с первых сцен.
Здесь и ночная охота, и побег экспериментального экзоскелета, и роман, который рождается буквально между двумя мирами.
«Беги»
Саша скрывает от семьи свою настоящую деятельность и попадает в ловушку, когда новый «заказ» оборачивается кошмаром: найденное тело хозяйки и преследование опытного охотника.
Ночная погоня за городом превращается в попытку выжить любой ценой.
В главных ролях: Михаил Пореченков и Никита Кологривый.
КиноПоиск: 7.4.
«(Не)искусственный интеллект»
Студент Женя оказывается внутри экспериментального экзоскелета «Апостол», который внезапно активирует протокол эвакуации и сбегает из центра.
Вместо демонстрации учёные получают городское приключение — и череду споров между человеком и ИИ о том, кто кому угрожает.
Вглавных ролях: Леон Кемстач, Игорь Хрипунов и Александр Самойленко.
КиноПоиск: 7.8.
«Сводишь с ума»
Алиса и Иван притворяются супругами ради квартиры, но после ссоры их жизнь делится на две реальности.
Апартаменты в одной достаются Алисе, в другой — Ивану, а общение продолжается через зеркало в ванной.
Фэнтезийная находка превращается в роман о людях, которые меняются, даже живя в разных мирах.
В глвных ролях: Мила Ершова, Юрий Насонов, Антон Васильев, Людмила Артемьева.
КиноПоиск: 8.5.
