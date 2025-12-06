Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 3 новых российских фильма с рейтингами выше 7,4: любимый Васильев, эксцентричный Кологривый и звезда «Слова пацана» снова на коне

3 новых российских фильма с рейтингами выше 7,4: любимый Васильев, эксцентричный Кологривый и звезда «Слова пацана» снова на коне

6 декабря 2025 09:54
Кадр из фильма «Беги», «(Не)искусственный интеллект», «Сводишь с ума»

Истории, где жанры меняются быстрее, чем успеваешь моргнуть, а герои оказываются в ситуациях, от которых сложно оторваться.

Во всех трёх фильмах — «Беги», «(Не)искусственный интеллект» и «Сводишь с ума» — сюжет закручивается с первых сцен.

Здесь и ночная охота, и побег экспериментального экзоскелета, и роман, который рождается буквально между двумя мирами.

«Беги»

Саша скрывает от семьи свою настоящую деятельность и попадает в ловушку, когда новый «заказ» оборачивается кошмаром: найденное тело хозяйки и преследование опытного охотника.

Ночная погоня за городом превращается в попытку выжить любой ценой.

В главных ролях: Михаил Пореченков и Никита Кологривый.

КиноПоиск: 7.4.

«(Не)искусственный интеллект»

Студент Женя оказывается внутри экспериментального экзоскелета «Апостол», который внезапно активирует протокол эвакуации и сбегает из центра.

Вместо демонстрации учёные получают городское приключение — и череду споров между человеком и ИИ о том, кто кому угрожает.

Вглавных ролях: Леон Кемстач, Игорь Хрипунов и Александр Самойленко.

КиноПоиск: 7.8.

«Сводишь с ума»

Алиса и Иван притворяются супругами ради квартиры, но после ссоры их жизнь делится на две реальности.

Апартаменты в одной достаются Алисе, в другой — Ивану, а общение продолжается через зеркало в ванной.

Фэнтезийная находка превращается в роман о людях, которые меняются, даже живя в разных мирах.

В глвных ролях: Мила Ершова, Юрий Насонов, Антон Васильев, Людмила Артемьева.

КиноПоиск: 8.5.

Также прочитайте: От режиссера «Первого отдела 5»: НТВ покажет шпионский сериал про игры КГБ и ЦРУ накануне встречи Горбачёва с Рейганом

Фото: Кадр из фильма «Беги», «(Не)искусственный интеллект», «Сводишь с ума»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Вы попали туда, где выход один — смерть!»: 5 мощных сериалов-выживаний с хитрыми правилами и рейтингом выше 7.6 «Вы попали туда, где выход один — смерть!»: 5 мощных сериалов-выживаний с хитрыми правилами и рейтингом выше 7.6 Читать дальше 6 декабря 2025
Есть «Больница Питт», «Из многих», «Аватар» и «Битва за битвой»: ТОП-20 фильмов и сериалов 2025 года от Американского института киноискусства Есть «Больница Питт», «Из многих», «Аватар» и «Битва за битвой»: ТОП-20 фильмов и сериалов 2025 года от Американского института киноискусства Читать дальше 6 декабря 2025
Забудете про Netflix и Apple TV: 3 крутых российских сериала конца 2025 года, которые включаешь «на часок», а и выбираешься только к финалу Забудете про Netflix и Apple TV: 3 крутых российских сериала конца 2025 года, которые включаешь «на часок», а и выбираешься только к финалу Читать дальше 6 декабря 2025
Один даже с оценкой 8,5 и в топ-250: сильные фильмы с Антоном Васильевым, о которых знают далеко не все — и да, он хорош не только в сериалах Один даже с оценкой 8,5 и в топ-250: сильные фильмы с Антоном Васильевым, о которых знают далеко не все — и да, он хорош не только в сериалах Читать дальше 5 декабря 2025
Их смотрят за одну ночь — и потом долго переваривают: 5 мощных мини-сериалов с рейтингом от 7.9 до 8.4 Их смотрят за одну ночь — и потом долго переваривают: 5 мощных мини-сериалов с рейтингом от 7.9 до 8.4 Читать дальше 4 декабря 2025
Не только «Хрустальный» и «Подслушано в Рыбинске»: подборка из 10 российских детективов 2021–2025 годов, которые должен посмотреть каждый Не только «Хрустальный» и «Подслушано в Рыбинске»: подборка из 10 российских детективов 2021–2025 годов, которые должен посмотреть каждый Читать дальше 4 декабря 2025
Стоило «Маше и Медведю» выложить «Секретную серию», как YouTube взорвался: за сутки — свыше полумиллиона просмотров Стоило «Маше и Медведю» выложить «Секретную серию», как YouTube взорвался: за сутки — свыше полумиллиона просмотров Читать дальше 3 декабря 2025
Без «Человека-бензопилы» и «Поднятия уровня в одиночку»: 5 аниме, которые внезапно возглавили японский ТОП-2025 Без «Человека-бензопилы» и «Поднятия уровня в одиночку»: 5 аниме, которые внезапно возглавили японский ТОП-2025 Читать дальше 3 декабря 2025
«Невский» возвращается, и не он один: полный список новых сериалов с Антоном Васильевым на ближайший год «Невский» возвращается, и не он один: полный список новых сериалов с Антоном Васильевым на ближайший год Читать дальше 3 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше