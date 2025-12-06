3 новых российских фильма с рейтингами выше 7,4: любимый Васильев, эксцентричный Кологривый и звезда «Слова пацана» снова на коне

Истории, где жанры меняются быстрее, чем успеваешь моргнуть, а герои оказываются в ситуациях, от которых сложно оторваться.

Во всех трёх фильмах — «Беги», «(Не)искусственный интеллект» и «Сводишь с ума» — сюжет закручивается с первых сцен.

Здесь и ночная охота, и побег экспериментального экзоскелета, и роман, который рождается буквально между двумя мирами.

«Беги»

Саша скрывает от семьи свою настоящую деятельность и попадает в ловушку, когда новый «заказ» оборачивается кошмаром: найденное тело хозяйки и преследование опытного охотника.

Ночная погоня за городом превращается в попытку выжить любой ценой.

В главных ролях: Михаил Пореченков и Никита Кологривый.

КиноПоиск: 7.4.

«(Не)искусственный интеллект»

Студент Женя оказывается внутри экспериментального экзоскелета «Апостол», который внезапно активирует протокол эвакуации и сбегает из центра.

Вместо демонстрации учёные получают городское приключение — и череду споров между человеком и ИИ о том, кто кому угрожает.

Вглавных ролях: Леон Кемстач, Игорь Хрипунов и Александр Самойленко.

КиноПоиск: 7.8.

«Сводишь с ума»

Алиса и Иван притворяются супругами ради квартиры, но после ссоры их жизнь делится на две реальности.

Апартаменты в одной достаются Алисе, в другой — Ивану, а общение продолжается через зеркало в ванной.

Фэнтезийная находка превращается в роман о людях, которые меняются, даже живя в разных мирах.

В глвных ролях: Мила Ершова, Юрий Насонов, Антон Васильев, Людмила Артемьева.

КиноПоиск: 8.5.

