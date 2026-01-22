«Три кота» смешивают творог и консервированные ананасы — получается нежный десерт: потребуется 10 минут вашего времени

Если вам срочно нужно что-то милое, сладкое и такое, чтобы вся семья собралась за столом без уговоров — ловите идею от Карамельки, Коржика и Компота. «Три кота» решили устроить чаепитие и приготовить десерт «Сугроб». И знаете что? Это тот редкий рецепт, который выглядит «как из мультика», а на вкус получается вполне по-взрослому: нежный, сливочный, с ананасовой кислинкой и без духовки.

Вообще «Сугроб» — это почти магия: смешали пару простых ингредиентов, убрали в холодильник, а через несколько часов у вас готов десерт, который исчезает быстрее, чем печенье под чай.

Что понадобится для десерта «Сугроб»

Список короткий, как любимая серия перед сном:

консервированные ананасы — 380 г

творог — 400 г

сгущённое молоко — 120 г

сметана — 200 г

желатин быстрорастворимый — 20 г

Маленький лайфхак: если творог попался суховатый или зернистый — пробейте массу блендером. Будет гладко и воздушно, как крем.

Как приготовить «Сугроб»: пошаговый рецепт

Желатин залейте небольшим количеством сока от ананасов или тёплой воды и дайте набухнуть.

Ананасы нарежьте небольшими кусочками.

В миске смешайте творог, сметану и сгущённое молоко до однородной массы.

Набухший желатин подогрейте до полного растворения (не кипятите) и введите в творожную массу, хорошо перемешайте.

Добавьте ананасы и аккуратно перемешайте.

Выложите массу в форму или порционные стаканчики.

Уберите в холодильник на 3–4 часа до полного застывания.

Почему «Сугроб» — идеальный десерт для домашнего чаепития

Во-первых, он не требует духовки, миксера и нервов. Во-вторых, вкус получается очень «уютный»: творожная основа даёт нежность, сгущёнка — сладость, а ананас добавляет свежесть, чтобы десерт не был тяжёлым. Это прям тот вариант, когда хочется чего-то сладкого, но без ощущения «я только что съел половину торта».

А ещё «Сугроб» отлично подходит для детей: мягкий, без хрустящих сюрпризов и слишком ярких вкусов. Но взрослые тоже не проходят мимо — особенно если подать его красиво.

Как подать «Сугроб», чтобы было по-праздничному

Самый простой способ — разложить массу по прозрачным стаканчикам. Тогда десерт выглядит как «снежное облако», а кусочки ананаса внутри становятся маленькими солнечными пятнышками. Можно сверху добавить пару кусочков ананаса или крошку печенья — и получится прямо «мультик на тарелке».

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.