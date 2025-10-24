Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Три кота» празднуют большой юбилей: культовому мультику уже 10 лет, а сколько тогда котятам, которые никак не взрослеют

«Три кота» празднуют большой юбилей: культовому мультику уже 10 лет, а сколько тогда котятам, которые никак не взрослеют

24 октября 2025 13:00
Кадр из мультсериала «Три кота»

Персонажи отмечают дни рождения, но на их возрасте это никак не отражается.

24 октября 2015 года на экраны вышла первый эпизод мультсериала «Три кота». Он кстати получил название «Музыкальная открытка», и у серии сейчас 3,7 млн просмотров на YouTube.

За 10 лет «Три кота» стали настоящей мультфраншизой с 5 сезонами и двумя полнометражными фильмами. Но главное — юмор и теплота в сюжетах никак не изменились. Также как и возраст главных героев.

Сколько лет Коржику, Компоту и Карамельке

Возраст любимых героев долго оставался загадкой для зрителей. Наблюдательные фанаты строили догадки по поведению персонажей: непоседу Коржика считали 6-летним, спокойного Компота — чуть старше, почти уже школьником-первоклассником, а милую Карамельку и вовсе приписывали к младшей группе детсада.

Создатели мультсериала наконец поставили точку в спорах, официально озвучив возраст котят в соцсетях. Оказалось, догадки были близкии к истине: герои — погодки.

«Карамельке 5 лет, Коржику — 6, а Компоту — 7 лет»,заявили они.

Кадр из мультсериала «Три кота»

Характеры героев

Зрители заметили любопытную деталь — с каждым сезоном котята явно взрослеют. В первых сериях Коржик чаще шалил и попадал в переделки, а теперь герой стал заметно рассудительнее.

Но создатели мультсериала с юмором объясняют этот парадокс: да, котята празднуют дни рождения, но волшебство мультфильма позволяет им оставаться в одном возрасте и состоянии духа.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какие имена были у героев «Трех котов» за рубежом.

Фото: Кадры из мультсериала «Три кота»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Вернулись спустя 10 лет: сколько сезонов будет у мультсериала «Финес и Ферб» Вернулись спустя 10 лет: сколько сезонов будет у мультсериала «Финес и Ферб» Читать дальше 25 октября 2025
6 сезон «Леди Баг и Супер-Кот» прервали на полуслове: финал пришлось переработать полностью 6 сезон «Леди Баг и Супер-Кот» прервали на полуслове: финал пришлось переработать полностью Читать дальше 25 октября 2025
127 млн просмотров у этой серии «Маши и медведя» говорят сами за себя: главную героиню тут не узнать 127 млн просмотров у этой серии «Маши и медведя» говорят сами за себя: главную героиню тут не узнать Читать дальше 22 октября 2025
В каком порядке смотреть «Ледниковый период»? Согласно обратной теории, о которой мало кто знает, хронология должна быть такая В каком порядке смотреть «Ледниковый период»? Согласно обратной теории, о которой мало кто знает, хронология должна быть такая Читать дальше 22 октября 2025
Чтобы разобраться в отношениях Маринетт и Адриана, придется начать с конца: правильная хронология «Леди Баг и Супер-Кота» Чтобы разобраться в отношениях Маринетт и Адриана, придется начать с конца: правильная хронология «Леди Баг и Супер-Кота» Читать дальше 21 октября 2025
Сколько лет Нику Уайлду в «Зверополисе»: история лиса, который вырос раньше, чем успел поверить в добро Сколько лет Нику Уайлду в «Зверополисе»: история лиса, который вырос раньше, чем успел поверить в добро Читать дальше 21 октября 2025
Этого героя «Лихих» сложно забыть, а ведь в реальности его не существовало: кто такой Моисей Этого героя «Лихих» сложно забыть, а ведь в реальности его не существовало: кто такой Моисей Читать дальше 25 октября 2025
Спустя 20 лет: Киану Ривз вернется на экраны в культовом образе — но это не Джон Уик и не Нео Спустя 20 лет: Киану Ривз вернется на экраны в культовом образе — но это не Джон Уик и не Нео Читать дальше 25 октября 2025
«У него лапки»: а был ли Гога (он же Гоша) из «Москвы слезам не верит» просто ранимым — или все-таки алкоголиком? «У него лапки»: а был ли Гога (он же Гоша) из «Москвы слезам не верит» просто ранимым — или все-таки алкоголиком? Читать дальше 25 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше