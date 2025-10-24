«Три кота» празднуют большой юбилей: культовому мультику уже 10 лет, а сколько тогда котятам, которые никак не взрослеют

Персонажи отмечают дни рождения, но на их возрасте это никак не отражается.

24 октября 2015 года на экраны вышла первый эпизод мультсериала «Три кота». Он кстати получил название «Музыкальная открытка», и у серии сейчас 3,7 млн просмотров на YouTube.

За 10 лет «Три кота» стали настоящей мультфраншизой с 5 сезонами и двумя полнометражными фильмами. Но главное — юмор и теплота в сюжетах никак не изменились. Также как и возраст главных героев.

Сколько лет Коржику, Компоту и Карамельке

Возраст любимых героев долго оставался загадкой для зрителей. Наблюдательные фанаты строили догадки по поведению персонажей: непоседу Коржика считали 6-летним, спокойного Компота — чуть старше, почти уже школьником-первоклассником, а милую Карамельку и вовсе приписывали к младшей группе детсада.

Создатели мультсериала наконец поставили точку в спорах, официально озвучив возраст котят в соцсетях. Оказалось, догадки были близкии к истине: герои — погодки.

«Карамельке 5 лет, Коржику — 6, а Компоту — 7 лет», — заявили они.

Характеры героев

Зрители заметили любопытную деталь — с каждым сезоном котята явно взрослеют. В первых сериях Коржик чаще шалил и попадал в переделки, а теперь герой стал заметно рассудительнее.

Но создатели мультсериала с юмором объясняют этот парадокс: да, котята празднуют дни рождения, но волшебство мультфильма позволяет им оставаться в одном возрасте и состоянии духа.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какие имена были у героев «Трех котов» за рубежом.