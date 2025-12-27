Меню
Киноафиша Статьи «Три кота» — не просто милый мультфильм: за сладкими именами Коржика, Карамельки и Компота скрывается целая система

27 декабря 2025 14:26
Кадр из мультсериала «Три кота»

Вот почему их так назвали.

«Три кота» уже много лет остается одним из самых любимых детских мультфильмов. Его смотрят миллионы, героев знают наизусть, но мало кто задумывается, почему котят зовут именно Коржик, Карамелька и Компот. Эти имена появились не случайно и связаны с тем, как устроен весь мир сериала.

Создатели сразу заложили в проект «сладкую» логику. Папа котят работает на кондитерской фабрике, поэтому вся семья живет в атмосфере десертов, уюта и простых радостей. Имена героев напоминают сладости — их легко запомнить детям, и они сразу создают теплое настроение.

  • Коржик — как основа любого пирога. Он самый старший, самый активный и чаще всего запускает приключения. В семье он тот, кто «держит форму» всей истории.
  • Карамелька мягкая и заботливая. Она сглаживает споры и создает ощущение дома, как сладкая карамель в любом десерте.
  • Компот — младший и самый любознательный. Он постоянно пробует новое, ошибается и учится, как настоящий ребенок, открывающий мир.
Кадр из мультсериала «Три кота»

Есть и семейная деталь: все имена начинаются на букву «К», как у родителей — Коти и Кисули. Это делает семью еще более цельной. Так что «сладкие» имена — не просто игра слов, а часть уютной вселенной «Трех котов», в которой детям легко и приятно жить.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какие имена были у героев «Трех котов» за рубежом.

Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
