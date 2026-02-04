Меню
Киноафиша Статьи «Три кота» – калька «Свинки Пеппы», но какой мульт лучше и почему? Иностранцы дали четкий ответ – россияне с ним согласны

4 февраля 2026 08:56
Кадр из мультсериала «Три кота», «Свинка Пеппа»

И не смотрите на «прописку» главных героев – она вообще ни при чем.

Создатели «Трех котов» не скрывают, что вдохновлялись «Свинкой Пеппой». Идея простых семейных историй для дошкольников, плоская графика и яркая палитра – все отсылает к знаменитому формату. Но, как оказалось, «подсмотреть» концепцию – не значит сделать хуже.

Оценки зрителей со всего мира это подтверждают: на IMDb «Пеппа» имеет 6.2 балла, а «Три кота» – 6.7. На «Кинопоиске» разрыв еще больше: 6.5 против 8.2. Почему же «копия» оказалась круче «оригинала»? Комментаторы «Киноафиши» объяснили это так:

«Три кота»

«”Три кота” будто бы больше нацелены на аудиторию детей 6-7 лет, пока в “Пеппе” все разжевывается максимально ясно, чтобы даже самые маленькие поняли».

В нашем мультсериале больше доверия к восприятию ребенка. И если у Пеппы персонажи ведут себя как типичные животные (любят лужи и грязь), то котята Коржик, Компот и Карамелька – это, скорее, люди в кошачьих обличьях со вполне человеческими увлечениями.

Но ключевое отличие – атмосфера. В «Трех котах» нет места регулярным шуткам про «толстого папу», которые в «Пеппе» граничат с буллингом. Мульт делает акцент на уважении, взаимопомощи и семейной теплоте, а также не боится поднимать социальные темы.

«Свинка Пеппа»

«Вряд ли в “Пеппе” продвигаются такие темы, как социальное равенство и толерантность к людям с ограниченными возможностями!», – настаивают в Сети.

«Три кота» взяли успешную международную формулу, но наполнили ее своим, более теплым и деликатным содержанием. И, судя по оценкам, этот рецепт оказался настолько удачным, что даже иностранные зрители это признали.

Алексей Плеткин
