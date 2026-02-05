Меню
Киноафиша Статьи Добрыня и Алеша Попович на самом деле были не просто друзьями или соратниками: правду скрыли в «Трех богатырях»

5 февраля 2026 12:19
Кадр из мультфильма «Три богатыря и принцесса Египта»

Такого в мультфильме точно не покажут.

История «Трех богатырей» покоряет кинематограф. Вышло уже большое количество мультфильмов, но они показывают далеко не все. В частности, согласно былинам, была история, связанная с запретом Добрыни Никитича жене на брак с Алешей Поповичем. Почему богатырь вообще принял такое решение?

Что было

В мультфильме такого, конечно, не показали, но в былинах есть такая версия. Добрыня Никитич отправился в поход и перед этим сказал своей жене Настасье, что, если он не вернется, то она может выйти замуж. Однако она ни в коем случае не должна выходить замуж за Алешу Поповича.

Почему же был запрет

Дело в том, что связь между Добрыней и Алешей была крепче, чем просто дружба. Как гласит былина, они были побратимами. Добрыня называл Алешу крестовым братом. Это означало духовное родство, узы нерушимой верности, своего рода клятву на крови. И в этом случае женитьба на жене брата означала обесчестить семью, осквернить святыню.

Отправляясь в опасный путь, Добрыня Никитич не мог и предположить, что его побратим покусится на самое дорогое, что у него есть. Возможно, интуитивно именно поэтому он поставил категорическое условие:

«За кого угодно, только не за Алешу».

Что случилось

Добрыня Никитич долгое время не возвращался, а Настасья решилась на повторный брак. И как ни трудно догадаться именно с Алешей Поповичем. Поэтому, вернувшись и увидев свадебный пир, Добрыня Никитич наказал младшего богатыря.

Фото: Кадр из мультфильма «Три богатыря и принцесса Египта»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
