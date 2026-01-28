«Трем богатырям» и даже Голливуду далеко до этого российского мультика 2004 года: в свое время его чуть отменили из-за необычного совпадения

Невиданная и загадочная Русь и князь Владимир — это лишь малая часть.

Многие поклонники российской анимации без ума от «Трех богатырей», которые буквально каждый год получают продолжение истории. Однако в 2026 году был снят анимационный проект «Князь Владимир», который до сих пор остается одним из рейтинговых полнометражных мультфильмов.

О чем рассказывает

Мультфильм «Князь Владимир» посвящен истории становления князя Владимира как мудрого правителя. Среди главных сюжетных линий — злодей-оборотень Кривжа, стремящийся посеять раздор между братьями Ярополком и Владимиром, вовлекая печенегов в свои планы, и романтическая история князя с царевной Анной. Вся история рассказана глазами мальчика-сироты Алешки.

Чем выделяется «Князь Владимир»

Критики особенно одобряют анимацию. Согласно Film.ru, мультфильм с точки зрения анимации может обойти и голливудские проекты. Все очень хорошо прорисовано. Особенно хорошо вышли море, а также река с Новгородом, и ночной бой князя Владимира с печенегами после видения на болотах. Мультфильм передает атмосферу Древней Руси с помощью живописных пейзажей.

Интересные факты и главный скандал

Замысел мультфильма о князе Владимире родился у разработчиков в 1997 году, однако приступили к работе над проектом только в 1998 году. В конце 2004 года, после анонсирования премьеры, мультфильм оказался в центре скандала из-за совпадения имени главного героя с именем кандидата в президенты — Владимира Путина. Тогда премьеру мультфильма было решено перенести.

Все фоны в мультфильме нарисованы вручную. Стилизация выполнена в техниках темперы, акрила и акварели на бумаге и целлулоиде.