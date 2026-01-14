«Три богатыря и свет клином» заработали в прокате 500 млн, но это не рекорд: посчитали, какая часть франшизы стала самой прибыльной

У мультфильма «Три богатыря и свет клином» появился новый прокатный повод для гордости. Кассовые сборы картины успешно преодолели важный финансовый рубеж. Они составили более полумиллиарда рублей.

А ведь далеко не каждый предыдущий фильм серии мог похвастаться такими впечатляющими цифрами зрительского интереса.

Сюжет мультфильма «Три богатыря и свет клином»

В новой истории про трёх богатырей героям предстояло небывалое испытание. Им нужно защитить весь белый свет от огромной чёрной тучи. Главный противник — коварный царь Колыван, который строил свои тёмные планы.

Но кроме эпической битвы со злом, у каждого богатыря был и личный вызов. Их семьи ждут пополнения. И героям придётся совмещать образ спасителей мира с новой ролью — ролью отца.

Сборы франшизы

Мультфильм стартовал в кинотеатрах 25 декабря 2025 года. По данным системы ЕАИС, его сборы уже превысили 507 миллионов рублей. Это очень достойный показатель для анимационного проекта.

Однако очевидно, что новой части не побить рекорд предыдущего фильма. Его предшественник, «Три богатыря и Пуп Земли», вышел в декабре 2023 года и стал абсолютным лидером. Он установил рекорд для всего российского анимационного кино, заработав в прокате 1,122 миллиарда рублей.

Возможно, новая лента столкнулась с сильной конкуренцией. Её релиз пришёлся на конец года, а уже в январе экраны захватили другие громкие премьеры. Среди них были «Чебурашка 2», «Буратино» и «Простоквашино».

Впрочем, полмиллиарда рублей — это не далеко не худший результат в серии. Первые ленты «Алёша Попович и Тугарин Змей» и «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» вообще провалились в прокате, но сейчас считаются культовыми.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.