Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Три богатыря и свет клином» заработали в прокате 500 млн, но это не рекорд: посчитали, какая часть франшизы стала самой прибыльной

«Три богатыря и свет клином» заработали в прокате 500 млн, но это не рекорд: посчитали, какая часть франшизы стала самой прибыльной

14 января 2026 10:00
Кадр из мультфильма «Три богатыря и свет клином»

Новый релиз столкнулся с сильными конкурентами.

У мультфильма «Три богатыря и свет клином» появился новый прокатный повод для гордости. Кассовые сборы картины успешно преодолели важный финансовый рубеж. Они составили более полумиллиарда рублей.

А ведь далеко не каждый предыдущий фильм серии мог похвастаться такими впечатляющими цифрами зрительского интереса.

Сюжет мультфильма «Три богатыря и свет клином»

В новой истории про трёх богатырей героям предстояло небывалое испытание. Им нужно защитить весь белый свет от огромной чёрной тучи. Главный противник — коварный царь Колыван, который строил свои тёмные планы.

Но кроме эпической битвы со злом, у каждого богатыря был и личный вызов. Их семьи ждут пополнения. И героям придётся совмещать образ спасителей мира с новой ролью — ролью отца.

Сборы франшизы

Мультфильм стартовал в кинотеатрах 25 декабря 2025 года. По данным системы ЕАИС, его сборы уже превысили 507 миллионов рублей. Это очень достойный показатель для анимационного проекта.

Однако очевидно, что новой части не побить рекорд предыдущего фильма. Его предшественник, «Три богатыря и Пуп Земли», вышел в декабре 2023 года и стал абсолютным лидером. Он установил рекорд для всего российского анимационного кино, заработав в прокате 1,122 миллиарда рублей.

Кадр из мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли»

Возможно, новая лента столкнулась с сильной конкуренцией. Её релиз пришёлся на конец года, а уже в январе экраны захватили другие громкие премьеры. Среди них были «Чебурашка 2», «Буратино» и «Простоквашино».

Впрочем, полмиллиарда рублей — это не далеко не худший результат в серии. Первые ленты «Алёша Попович и Тугарин Змей» и «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» вообще провалились в прокате, но сейчас считаются культовыми.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из мультфильмов «Три богатыря и свет клином» (2025), «Три богатыря и Пуп Земли» (2023)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Авторы хита Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» планируют оживить Фаркуада: сделают из него героя собственного мульта в приквеле Авторы хита Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» планируют оживить Фаркуада: сделают из него героя собственного мульта в приквеле Читать дальше 14 января 2026
Эта новинка проката точно понравится фанатам «Первого отдела»: съемки вели на Лубянке, а силовики лично читали сценарий Эта новинка проката точно понравится фанатам «Первого отдела»: съемки вели на Лубянке, а силовики лично читали сценарий Читать дальше 14 января 2026
Узнали, какой единственный эпизод «Даши-путешественницы» получил оценку 9,8 на IMDb: до рекорда «Озимандии» осталось совсем немного Узнали, какой единственный эпизод «Даши-путешественницы» получил оценку 9,8 на IMDb: до рекорда «Озимандии» осталось совсем немного Читать дальше 13 января 2026
«Легенду об Аанге» в кино так и не покажут, но для россиян это только плюс: увидим культовое аниме вместе со всем миром «Легенду об Аанге» в кино так и не покажут, но для россиян это только плюс: увидим культовое аниме вместе со всем миром Читать дальше 13 января 2026
Уже известно название следующего мультфильма «Три богатыря»: и по двум словам понятно, кто станет новым главным героем Уже известно название следующего мультфильма «Три богатыря»: и по двум словам понятно, кто станет новым главным героем Читать дальше 13 января 2026
Вот кто легко уделал бы Поповича, Муромца и Никитича вместе взятых: самого мощного богатыря на Руси, увы, нет среди главных героев мультика Вот кто легко уделал бы Поповича, Муромца и Никитича вместе взятых: самого мощного богатыря на Руси, увы, нет среди главных героев мультика Читать дальше 12 января 2026
Все пошли на «Три богатыря и свет клином», а рейтинг там всего 5,9 на КП: зато одна старая часть до сих пор держит 8,0/10 Все пошли на «Три богатыря и свет клином», а рейтинг там всего 5,9 на КП: зато одна старая часть до сих пор держит 8,0/10 Читать дальше 12 января 2026
«Я видел невероятное количество сериалов и фильмов», но только этот проект посмотрел дважды: звезда YouTube MrBeast назвал лучшие аниме «Я видел невероятное количество сериалов и фильмов», но только этот проект посмотрел дважды: звезда YouTube MrBeast назвал лучшие аниме Читать дальше 12 января 2026
Создатели «Первого отдела» скрывают дату выхода 5 сезона, но мы их уже раскусили: осени ждать не придется Создатели «Первого отдела» скрывают дату выхода 5 сезона, но мы их уже раскусили: осени ждать не придется Читать дальше 12 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше