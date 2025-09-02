Меню
Трейлер «Зверополиса 2» взорвал Сеть и собрал более 13 000 000 просмотров: дата выхода мульта про Джуди и Ника тоже известна

2 сентября 2025 14:15
Кадр из мультфильма «Зверополис 2»

Ждать осталось чуть более двух месяцев.

Фанаты мультфильма «Зверополис» ждали эту новость почти десять лет. Первый фильм покорил зрителей по всему миру и собрал более миллиарда долларов в прокате.

Disney показала большой трейлер второй части и его уже спели посмотреть 13 миллионов человек. Но чем удивит сиквел, и когда именно он выйдет?

Когда выйдет «Зверополис 2»

Продолжение знаменитой истории про крольчиху Джуди Хопс и лиса Ника Уайлда выйдет 26 ноября 2025 года в США, а в России премьера состоится на день позже — 27 ноября. Выбор даты неслучаен: релиз совпадает с началом праздничного сезона, что делает фильм одним из главных событий осени.

О чём будет продолжение

Во второй части Джуди и Нику предстоит новое опасное расследование. В городе появляется загадочный змей по имени Гэри, который хочет украсть таинственную книгу, способную очистить его репутацию. Чтобы раскрыть дело, напарникам придётся работать под прикрытием и побывать в районах Зверополиса, которых зрители ещё не видели.

Новых персонажей будет немало: среди них бобриха Нибблс и квокка доктор Фаззби, психотерапевт, к которой герои обратятся за помощью. Эти сцены обещают добавить юмора и сделать историю ещё живее.

Особенности производства

Сиквел создаётся студией Walt Disney Animation. Соавторы первой части Джаред Буш и Байрон Ховард вернулись к работе, чтобы сохранить стиль оригинала. В мультфильме применили новые анимационные технологии, включая систему Presto, а особое внимание уделили сложной анимации рептилий, которых не было в первой части.

Интерес к мультфильму стремительно растёт. Похоже, «Зверополис 2» снова станет мировым хитом и одним из самых ожидаемых релизов года.

Также вам будет интересно: 3 аниме, которые вдохновились советскими мультиками.

Фото: Кадр из мультфильма «Зверополис 2»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
