Трейлер «Судного дня» еще не вышел, но уже взбудоражил зрителей: переживаний ровно на 1 минуту 25 секунд

16 декабря 2025 11:00
Кадр из фильма «Мстители: Финал»

Такого в истории франшизы раньше не было.

Фильм ещё даже не добрался до экранов, но вокруг новых «Мстителей: Судный день» снова начинается привычная истерия. Первый трейлер будущего блокбастера Marvel уже умудрился побить рекорд — и сделал это ещё до официального релиза. Да, маркетинговая машина студии снова работает на опережение.

Почему трейлер оказался рекордно коротким

По данным Корейского совета по рейтингам СМИ, первый ролик «Мстителей: Судный день» будет длиться всего 1 минуту 25 секунд. Для Marvel это почти аномалия: все предыдущие трейлеры фильмов о Мстителях стабильно переваливали за две минуты. Студия явно играет в другую игру — показывать меньше, интриговать больше.

Причина на поверхности: до премьеры почти год, проект ещё в активном производстве, пересъёмки и постпродакшен никуда не делись. Marvel не хочет раскрывать сюжет раньше времени — особенно после того, как фанаты научились разбирать каждый кадр по пикселям.

Почему Marvel меняет стратегию

Есть и другой момент. По слухам, студия готовит не один, а сразу несколько тизеров, которые будут выходить волнами — в том числе в связке с прокатом «Аватара: Огонь и пепел». Короткий трейлер здесь работает как крючок: дал логотип, пару лиц, дату выхода — и ушёл. Зато обсуждений хватит на недели.

Marvel давно поняла: зрителю не нужен длинный ролик, если есть ощущение события. Иногда достаточно одного кадра, чтобы интернет взорвался.

Стоит ли фанатам переживать

Честно — нет. История кино давно доказала: длина трейлера вообще ничего не гарантирует. Один из лучших тизеров в истории — у «Тёмного рыцаря» — длился меньше минуты и состоял почти из одного логотипа. И это сработало идеально.

Если Marvel покажет даже минуту, где Роберт Дауни — младший просто стоит в образе Доктора Дума, этого будет более чем достаточно. Иногда недосказанность работает сильнее любого монтажа.

Итог

Marvel снова делает ставку не на количество, а на эффект. Короткий трейлер — не признак слабости, а знак уверенности. Студия знает: фанаты всё равно будут смотреть, пересматривать и обсуждать. А значит, рекорд — лишь первый пункт в длинном списке будущих побед.

Фото: Кадр из фильма «Мстители: Финал»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
