Третий сезон «Ванпанчмена» с треском провалился, но зрители уже выбрали нового фаворита: шедевр среди иссекаев

23 октября 2025 11:21
Кадр из сериала «Мой статус убийцы очевидно превосходит геройский»

Серии еще выходят, но фанаты в восторге от того, что увидели.

Пока фанаты спорят о провальной графике нового сезона «Ванпанчмена», в тени шумных премьер вырос тихий фаворит — аниме «Мой статус убийцы очевидно превосходит геройский». Проект студии Sunrise Beyond, стартовавший этой осенью на Crunchyroll, без громкой рекламы стал хитом и уже получил репутацию самого «собранного» и красиво нарисованного исекая последних лет.

О чём история

Главный герой, старшеклассник Акира, погибает в реальном мире и вместе с одноклассниками оказывается перенесён в фэнтезийное королевство. Однако в отличие от привычных «избранных», его не зовут героем — он получает класс ассасина, скрытного убийцы, чей уровень и способности в разы превышают показатели самого Героя.

В новом мире Акира быстро понимает: те, кто представляются «светлыми силами», далеки от идеала, а система, разделяющая людей на полезных и ненужных, — куда страшнее монстров. Вместе с эльфийкой Амелией он начинает путь против правил, выстраивая свой собственный код чести и выживания.

Почему это работает

На бумаге — очередной исекай. Но «Мой статус убийцы» удивляет тем, что в нём ставка сделана на тон и атмосферу. Мир выглядит живым — без пластиковых декораций и пустых полей. Анимация поражает плавностью, а сцены сражений можно рассматривать как отдельные мини-фильмы. Каждая атака прорисована с любовью к деталям, от бликов на оружии до дыхания персонажей. Это редкий случай, когда визуал не маскирует сюжетные дыры, а усиливает драму.

Зачем смотреть

Если «Ванпанчмен» нынче вызывает только разговоры о неудачной анимации, то «Мой статус убийцы» показывает, как должен выглядеть современный исекай — динамичный, стильный и эмоциональный. Здесь нет бесконечных таблиц уровней, зато есть драматизм, юмор и редкая честность в изображении власти и насилия. Sunrise снова напоминает, что красивая картинка — это не просто украшение, а способ рассказать историю.

И если тенденция сохранится, то именно этот сериал — а не «Ванпанчмен 3» — станет главным разговором аниме-фэндома этой осени.

Ранее мы писали: Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году.

Фото: Кадр из сериала «Мой статус убийцы очевидно превосходит геройский»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
