Третий сезон «Разделения» еще не вышел, но хиту Apple TV+ уже предсказывают провал: все из-за одного человека

Для фанатов «Разделения» новости о третьем сезоне звучат тревожно: Бен Стиллер, который стоял у руля сериала с самого начала, больше не будет его снимать. Apple TV+ подтвердил, что режиссёр и продюсер покидает проект, и это, по мнению многих, может серьёзно повлиять на качество шоу.

Почему именно Стиллер был душой сериала

Взгляд Стиллера определил тон «Разделения»: сочетание холодной офисной эстетики, философии абсурда и тихого ужаса повседневности. Его стиль — это не просто кадры, а настроение, где белые коридоры и ровный свет становятся символами корпоративного кошмара. Не случайно сериал сравнивают с «Тьмой» и «Сумеречной зоной», а его рейтинг на Rotten Tomatoes держится на уровне 95%.

Что будет без него

По данным инсайдеров, Стиллер покидает режиссёрское кресло, но сохраняет продюсерский статус. Тем не менее отсутствие его руки за камерой тревожит актёров.

Патриция Аркетт, исполнительница роли Хармони Кобел, уже призналась, что «не в восторге от этой новости». И хотя Стиллер не снимал некоторые из самых рейтинговых эпизодов второго сезона, именно он задавал визуальный и философский вектор, который сделал шоу уникальным.

Почему найти замену почти невозможно

Уход Стиллера — это не просто кадровая ротация, а потеря творческого центра. Его фильмы вроде «Кабельщика» или «Невероятной жизни Уолтера Митти» уже исследовали тему человека, застрявшего между мечтой и офисным флуоресцентным светом.

«Разделение» стало кульминацией этих поисков. Именно поэтому заменить его — всё равно что поменять Дэвида Финчера посреди «Семь».

Пока Apple TV+ уверяет, что сериал продолжит в том же духе, фанаты готовятся к долгому ожиданию. Третий сезон может выйти не раньше 2027 года. Но если шоу сохранит баланс между абсурдом и человечностью, то у «Разделения» всё ещё есть шанс остаться лучшей антиутопией десятилетия.

Ранее мы писали: Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году.