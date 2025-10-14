Меню
Третий сезон «Кайдзю №8» станет последним: прочитали мангу и узнали, каким кошмаром все закончится

14 октября 2025 08:27
Кадр из мультсериала «Кайдзю №8»

Развязку истории фанаты увидят уже скоро.

Аниме «Кайдзю №8» захватило внимание зрителей по всему миру, включая Россию. Проект собрал внушительную аудиторию, получил высокие оценки, оставил приятную тоску по полюбившимся героям и вызвал оживлённые дискуссии после финала второго сезона.

Сюжет остановился в напряжённый момент — на пороге решающих сражений. Чем же завершился второй сезон? И что готовит продолжение?

Сюжет аниме «Кайдзю №8»

В мире аниме «Кайдзю №8» человечество постоянно сталкивается с нашествием гигантских чудовищ. Происхождение этих существ остаётся загадкой, и людям приходится обороняться.

Для борьбы с угрозой созданы специальные подразделения, члены которых проходят изнурительные тренировки, используют передовые технологии и даже превращают останки поверженных кайдзю в оружие. Однако эффективность такого вооружения напрямую зависит от боевых качеств самого воина.

Первоначально защитникам удаётся успешно противостоять монстрам, но ситуация кардинально меняется с появлением кайдзю №9. Этот разумный противник постоянно эволюционирует и, как выясняется, способен создавать новых могущественных чудовищ. Для человечества наступает критический момент.

Перелом в борьбе связан с обычным неудачником Кафкой Хибино. Всю жизнь мечтавший сражаться с чудовищами, он годами не мог пройти отбор в элитные войска. Всё меняется, когда в его теле поселяется загадочное существо, позволяющее Кафке по желанию превращаться в могучего кайдзю №8.

Однако демонстрировать свои способности перед сослуживцами крайне рискованно, а внутренний монстр постоянно пытается подавить его человеческую сущность.

Кадр из мультсериала «Кайдзю №8»

Финал второго сезона «Кайдзю №8»

Монстры предприняли беспрецедентную по масштабам и координации атаку по всей территории страны. Защитникам пришлось разделиться для отражения угрозы, что позволило им ценой невероятных усилий одержать временную победу.

Особой драматичности добавила вынужденная пассивность Кафки — командование запретило ему трансформацию, справедливо опасаясь привлечь внимание главного антагониста.

Вскоре раскрылся коварный замысел кайдзю №9: все предыдущие атаки были лишь тактическим маневром, чтобы разобщить элитных бойцов и подобрать к каждому специализированного противника.

В решающий момент, когда лучшие воины оказались на грани поражения, Кафка нарушает приказ. Его эффектное появление мгновенно меняет расстановку сил, однако одновременно становится сигналом для кайдзю №9, который наконец-то обнаружил своего главного противника.

Третий сезон «Кайдзю №8»

Третий сезон «Кайдзю №8» станет финальной главой саги. По предварительным оценкам, премьера состоится в конце 2026 или начале 2027 года.

Читатели манги уже знают ответ, чем завершится история. Аниме последовательно адаптирует оригинальный сюжет, опуская лишь второстепенные сюжетные линии. Создатели вряд ли отступят от этого принципа и представят зрителю каноничную концовку.

Финальный сезон поразит зрителей невиданным ранее накалом противостояния. Битвы между Силами обороны и кайдзю достигнут апогея жестокости, а многие полюбившиеся персонажи падут в решающих схватках.

Стоит отметить, что финал манги в свое время вызвал неоднозначную реакцию. Часть аудитории сочла, что заключительным главам не хватило эмоциональной глубины, а ключевая жертва главного героя в итоге потеряла смысл. Возможно, создатели аниме внесут коррективы в адаптацию? Ответ на этот вопрос получим совсем скоро.

Ранее портал «Киноафиша» писал про более сильных монстров из аниме.

Фото: Кады из мультсериала «Кайдзю №8»
Светлана Левкина
