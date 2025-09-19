«Аватар 3» еще не вышел, а Кэмерон строит планы до «Аватара 7»: полная хронология франшизы по годам (и на будущее тоже)

Франшиза Джеймса Кэмерона «Аватар» — это не только самые кассовые фильмы в истории, но и амбициозная сага, расписанная на десятилетия вперёд. Давайте вспомним, с чего все начиналось.
Первый фильм вышел ещё в 2009 году и произвёл революцию в кино: технологии 3D, невероятная Пандора и история любви Джейка и Нейтири покорили миллионы зрителей. С тех пор каждый сиквел — это событие мирового масштаба.
«Аватар» (2009)
Именно здесь всё и стартануло. Мы знакомимся с Джейком Салли и миром На’ви. Фильм собрал рекордные кассовые сборы и стал эталоном для всего жанра научной фантастики.
«Аватар: Путь воды» (2022)
Через 13 лет Кэмерон вернул зрителей на Пандору. На этот раз акцент сделан на океанах и новой культуре народа Меткайна. Семья Джейка ищет спасение среди водных кланов, а зрители погружаются в визуально завораживающий мир.
«Аватар: Огонь и пепел» (2025)
Третий фильм франшизы уже снят и выйдет в конце 2025 года. Он познакомит нас с кланом «Ash People», живущим рядом с вулканами. Ожидается более мрачная и драматичная история.
«Аватар 4» (2029)
Выход намечен на 2029 год. По словам Кэмерона, в фильме будет временной скачок, чтобы показать взросление детей главных героев.
«Аватар 5» (2031)
Финал саги (по крайней мере, в текущем плане) выйдет в 2031 году. Действие частично перенесётся на Землю, куда попадёт Нейтири.
Хронология фильмов «Аватар»
|Год выхода
|Название
|2009
|Аватар
|2022
|Аватар: Путь воды
|2025
|Аватар: Огонь и пепел
|2029
|Аватар 4
|2031
|Аватар 5
Кэмерон уже намекал, что при успехе саги готов передать бразды другому режиссёру для шестой и седьмой частей. Но даже нынешний план — пять фильмов за два десятилетия — выглядит как крупнейший кинопроект XXI века. Готовы смотреть?
Ранее портал «Киноафиша» писал, что зрители нашли три главных минуса «Аватара 2».