«Аватар 3» еще не вышел, а Кэмерон строит планы до «Аватара 7»: полная хронология франшизы по годам (и на будущее тоже)

Франшиза Джеймса Кэмерона «Аватар» — это не только самые кассовые фильмы в истории, но и амбициозная сага, расписанная на десятилетия вперёд. Давайте вспомним, с чего все начиналось.

Первый фильм вышел ещё в 2009 году и произвёл революцию в кино: технологии 3D, невероятная Пандора и история любви Джейка и Нейтири покорили миллионы зрителей. С тех пор каждый сиквел — это событие мирового масштаба.

«Аватар» (2009)

Именно здесь всё и стартануло. Мы знакомимся с Джейком Салли и миром На’ви. Фильм собрал рекордные кассовые сборы и стал эталоном для всего жанра научной фантастики.

«Аватар: Путь воды» (2022)

Через 13 лет Кэмерон вернул зрителей на Пандору. На этот раз акцент сделан на океанах и новой культуре народа Меткайна. Семья Джейка ищет спасение среди водных кланов, а зрители погружаются в визуально завораживающий мир.

«Аватар: Огонь и пепел» (2025)

Третий фильм франшизы уже снят и выйдет в конце 2025 года. Он познакомит нас с кланом «Ash People», живущим рядом с вулканами. Ожидается более мрачная и драматичная история.

«Аватар 4» (2029)

Выход намечен на 2029 год. По словам Кэмерона, в фильме будет временной скачок, чтобы показать взросление детей главных героев.

«Аватар 5» (2031)

Финал саги (по крайней мере, в текущем плане) выйдет в 2031 году. Действие частично перенесётся на Землю, куда попадёт Нейтири.

Хронология фильмов «Аватар»

Год выхода Название 2009 Аватар 2022 Аватар: Путь воды 2025 Аватар: Огонь и пепел 2029 Аватар 4 2031 Аватар 5

Кэмерон уже намекал, что при успехе саги готов передать бразды другому режиссёру для шестой и седьмой частей. Но даже нынешний план — пять фильмов за два десятилетия — выглядит как крупнейший кинопроект XXI века. Готовы смотреть?

