Третьего сезона «Поднятия уровня в одиночку» не будет? Какое будущее ждет одно из самых популярных аниме

Слухи вокруг продолжения нашумевшего аниме «Поднятие уровня в одиночку» набирают обороты. Появилась информация, что создатели рассматривают необычный ход — выпуск полнометражного фильма для кинотеатров.

Эта новость заставила поклонников серьёзно задуматься. Главный вопрос, который сейчас всех волнует: что же в таком случае станет с долгожданным третьим сезоном сериала?

Фильм по аниме

По данным источников, студия A-1 Pictures рассматривает смелый шаг. Вместо привычного третьего сезона может выйти полнометражное аниме, которое продолжит историю со второго сезона.

На такое решение, вероятно, повлиял громкий успех последних фильмов по «Клинку, рассекающему демонов» и «Человеку-бензопиле». Предварительно премьера намечена на конец 2026 года, но из-за того, что работа ещё в начальной стадии, дата может быть перенесена и на следующий год.

Премьера аниме

Ожидается, что лента сначала выйдет исключительно в кинотеатрах. И только после этого фильм, вероятно, появится в онлайн-формате. Специалисты считают, что его разместят на крупном международном сервисе Crunchyroll, где уже доступны первые два сезона. Официальных договорённостей на этот счёт пока не объявляли.

Содержание будущей картины держится в строжайшем секрете. Если создатели последуют успешной модели «Истребителя демонов», то фильм станет прямым продолжением второго сезона. Он может охватить одну из самых зрелищных арок манхвы, которая начинается после истории с островом Чеджу. В центре событий, конечно, останется главный герой, его новый союзник и грозные противники.