Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Третьего сезона «Поднятия уровня в одиночку» не будет? Какое будущее ждет одно из самых популярных аниме

Третьего сезона «Поднятия уровня в одиночку» не будет? Какое будущее ждет одно из самых популярных аниме

9 февраля 2026 16:00
Кадр из мультсериала «Поднятие уровня в одиночку»

Студия решила изменить формат выпусков.

Слухи вокруг продолжения нашумевшего аниме «Поднятие уровня в одиночку» набирают обороты. Появилась информация, что создатели рассматривают необычный ход — выпуск полнометражного фильма для кинотеатров.

Эта новость заставила поклонников серьёзно задуматься. Главный вопрос, который сейчас всех волнует: что же в таком случае станет с долгожданным третьим сезоном сериала?

Фильм по аниме

По данным источников, студия A-1 Pictures рассматривает смелый шаг. Вместо привычного третьего сезона может выйти полнометражное аниме, которое продолжит историю со второго сезона.

На такое решение, вероятно, повлиял громкий успех последних фильмов по «Клинку, рассекающему демонов» и «Человеку-бензопиле». Предварительно премьера намечена на конец 2026 года, но из-за того, что работа ещё в начальной стадии, дата может быть перенесена и на следующий год.

Кадр из мультсериала «Поднятие уровня в одиночку»

Премьера аниме

Ожидается, что лента сначала выйдет исключительно в кинотеатрах. И только после этого фильм, вероятно, появится в онлайн-формате. Специалисты считают, что его разместят на крупном международном сервисе Crunchyroll, где уже доступны первые два сезона. Официальных договорённостей на этот счёт пока не объявляли.

Содержание будущей картины держится в строжайшем секрете. Если создатели последуют успешной модели «Истребителя демонов», то фильм станет прямым продолжением второго сезона. Он может охватить одну из самых зрелищных арок манхвы, которая начинается после истории с островом Чеджу. В центре событий, конечно, останется главный герой, его новый союзник и грозные противники.

Фото: Кадры из мультсериала «Поднятие уровня в одиночку»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не человек, а летучая мышь? Почему Годжо Сатору постоянно ходит в повязке – Геге Акутами скрывал 8 долгих лет Не человек, а летучая мышь? Почему Годжо Сатору постоянно ходит в повязке – Геге Акутами скрывал 8 долгих лет Читать дальше 5 февраля 2026
Чуть не запутались, пока пытались сосчитать: сколько лет Нейтири и Джейку в «Аватаре» Чуть не запутались, пока пытались сосчитать: сколько лет Нейтири и Джейку в «Аватаре» Читать дальше 9 февраля 2026
Думали, что «Маша и медведь» сняты по русской сказке? На самом деле авторы «списали» хит с американского мультика Думали, что «Маша и медведь» сняты по русской сказке? На самом деле авторы «списали» хит с американского мультика Читать дальше 9 февраля 2026
Не такой уж Илья Муромец герой: поняла это, когда внимательно пересмотрела мультфильм Не такой уж Илья Муромец герой: поняла это, когда внимательно пересмотрела мультфильм Читать дальше 9 февраля 2026
Обнаружила главную ошибку НТВ: почему многие зрительницы терпеть не могут «Невский» Обнаружила главную ошибку НТВ: почему многие зрительницы терпеть не могут «Невский» Читать дальше 9 февраля 2026
Ghibli больше не №1: в Японии теперь новый кумир — аниме, которое потопило «Унесенных призраками» и другие хиты Миядзаки Ghibli больше не №1: в Японии теперь новый кумир — аниме, которое потопило «Унесенных призраками» и другие хиты Миядзаки Читать дальше 7 февраля 2026
Почему Дьявол носит именно Prada: секрет выбора бренда раскрыли только сейчас Почему Дьявол носит именно Prada: секрет выбора бренда раскрыли только сейчас Читать дальше 7 февраля 2026
Знаю победителя боя без всяких сиквелов и спин-оффов: кто сильнее — Чужой или Хищник Знаю победителя боя без всяких сиквелов и спин-оффов: кто сильнее — Чужой или Хищник Читать дальше 7 февраля 2026
Какие серии «Лунтика», «Смешариков» и других мультфильмов посмотреть в преддверии Масленицы Какие серии «Лунтика», «Смешариков» и других мультфильмов посмотреть в преддверии Масленицы Читать дальше 7 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше