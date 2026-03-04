«Треть зала плакала», «Задело за живое»: если думаете, стоит ли идти на «Красавицу», отзывы скажут больше рецензий

Вот что пишут зрители, которые уже увидели этот добрый киношедевр.

Сейчас в кино идёт «Красавица», военная драма Антона Богданова о блокадном Ленинграде. И если вы ещё сомневаетесь, покупать ли билет, достаточно просто почитать, что пишут зрители. Реакция в залах говорит сама за себя.

Сюжет разворачивается вокруг ленинградского зоосада в годы блокады. Сторож Николай Светлов поначалу мечтает попасть на фронт, но постепенно понимает, что подвиг возможен и здесь, рядом с животными, которые умирают от голода.

Особое место занимает бегемотиха по кличке Красавица. В ролях Слава Копейкин, Юлия Пересильд, Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов.

Картина получилась наивной, но искренней. Жестокость остаётся за кадром, фокус сделан на человечности и внутреннем выборе. И именно это, по словам зрителей, цепляет сильнее всего.

«Когда на экране появились финальные кадры и титры с реальными фотографиями сотрудников зоосада, треть зала плакала», «Хороший фильм. Очень рекомендую к просмотру, особенно с детьми среднего и старшего школьного возраста. Фильм про человечность!», «Фильм понравился, сидела плакала, но когда включили свет, увидела, что все с платками сидят, значит задело за живое», — пишут в Сети зрители.

«Красавицу» называют добрым семейным кино о важном. Это история не столько о войне, сколько о людях, которые в нечеловеческих условиях стараются остаться людьми. И если смотреть её сердцем, а не разбирать по косточкам, она действительно работает.