Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Треть зала плакала», «Задело за живое»: если думаете, стоит ли идти на «Красавицу», отзывы скажут больше рецензий

«Треть зала плакала», «Задело за живое»: если думаете, стоит ли идти на «Красавицу», отзывы скажут больше рецензий

4 марта 2026 08:56
Кадр из фильма «Красавица»

Вот что пишут зрители, которые уже увидели этот добрый киношедевр.

Сейчас в кино идёт «Красавица», военная драма Антона Богданова о блокадном Ленинграде. И если вы ещё сомневаетесь, покупать ли билет, достаточно просто почитать, что пишут зрители. Реакция в залах говорит сама за себя.

Сюжет разворачивается вокруг ленинградского зоосада в годы блокады. Сторож Николай Светлов поначалу мечтает попасть на фронт, но постепенно понимает, что подвиг возможен и здесь, рядом с животными, которые умирают от голода.

Особое место занимает бегемотиха по кличке Красавица. В ролях Слава Копейкин, Юлия Пересильд, Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов.

Картина получилась наивной, но искренней. Жестокость остаётся за кадром, фокус сделан на человечности и внутреннем выборе. И именно это, по словам зрителей, цепляет сильнее всего.

«Когда на экране появились финальные кадры и титры с реальными фотографиями сотрудников зоосада, треть зала плакала», «Хороший фильм. Очень рекомендую к просмотру, особенно с детьми среднего и старшего школьного возраста. Фильм про человечность!», «Фильм понравился, сидела плакала, но когда включили свет, увидела, что все с платками сидят, значит задело за живое», пишут в Сети зрители.

«Красавицу» называют добрым семейным кино о важном. Это история не столько о войне, сколько о людях, которые в нечеловеческих условиях стараются остаться людьми. И если смотреть её сердцем, а не разбирать по косточкам, она действительно работает.

Фото: Кадр из фильма «Красавица»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Соскучились по Хабенскому после «Метода»? Посмотрите его в совсем другой роли без маньяков, но с Пересильд и Исаковой Соскучились по Хабенскому после «Метода»? Посмотрите его в совсем другой роли без маньяков, но с Пересильд и Исаковой Читать дальше 3 марта 2026
«Встать на ноги» сравнили со «Словом пацана» и история Адидаса явно проигрывает: зрители назвали главный плюс сериала с Куценко «Встать на ноги» сравнили со «Словом пацана» и история Адидаса явно проигрывает: зрители назвали главный плюс сериала с Куценко Читать дальше 28 февраля 2026
Первый же кадр из сериала «Бог войны» обрушил соцсети фанатов видеоигры: «Это похоже на косплей» Первый же кадр из сериала «Бог войны» обрушил соцсети фанатов видеоигры: «Это похоже на косплей» Читать дальше 5 марта 2026
«Ешь, молись, люби» по-русски: 8 марта обязательно посмотрю драмеди «К себе нежно» «Ешь, молись, люби» по-русски: 8 марта обязательно посмотрю драмеди «К себе нежно» Читать дальше 5 марта 2026
После «Первого отдела» зрители бежали выключить НТВ, только чтобы не попасть на «Лепилу»: «Не могу видеть Панфилова» После «Первого отдела» зрители бежали выключить НТВ, только чтобы не попасть на «Лепилу»: «Не могу видеть Панфилова» Читать дальше 5 марта 2026
«Это не про смерть, это про любовь»: чем удивит зрителей сериал «Хоспис» от создателей «Нулевого пациента» «Это не про смерть, это про любовь»: чем удивит зрителей сериал «Хоспис» от создателей «Нулевого пациента» Читать дальше 5 марта 2026
Ни «Оскара», ни мировой славы, но некоторые считают этот «клон» «Москвы слезам не верит» сильнее фильма Меньшова: «Правды в нем куда больше» Ни «Оскара», ни мировой славы, но некоторые считают этот «клон» «Москвы слезам не верит» сильнее фильма Меньшова: «Правды в нем куда больше» Читать дальше 4 марта 2026
В Сети выбрали лучшую версию «Маугли» — «Союзмультфильм» остался не у дел: «От бандерлогов не по себе» В Сети выбрали лучшую версию «Маугли» — «Союзмультфильм» остался не у дел: «От бандерлогов не по себе» Читать дальше 4 марта 2026
Этот сериал с Гуськовым не зря называют русским ответом «Оппенгеймеру»: «Не хуже Киллиана Мерфи» Этот сериал с Гуськовым не зря называют русским ответом «Оппенгеймеру»: «Не хуже Киллиана Мерфи» Читать дальше 4 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше