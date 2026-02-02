«Трех котов» 10 лет подряд обвиняют в плагиате – теперь создатели и сами признались: почти все «подсмотрели» у Запада

«Три кота» за десять лет собрали армию из миллионов фанатов, но и недоброжелателей у мультфильма немало – едва ли не с первой серии его обвиняли в вторичности и плагиате. И вот, в честь 10-летнего юбилея, создатели сериала наконец расставили точки над «i».

Да, они сознательно «подсмотрели» ключевую формулу успеха у Запада – и не стесняются это признать.

В интервью «Кинопоиску» шоураннер Дмитрий Высоцкий прямо называл главный референс: британскую «Свинку Пеппу». Именно ее структура легла в основу «Трех котов».

«Мини-истории о семье – маме, папе и их детях, которые постигают мир», – пояснил он.

Идея была в том, чтобы создать такие же ясные, бытовые сюжеты без философской многослойности, которые мгновенно вовлекают дошкольников.

«ДНК всего сериала – именно семья», – подчеркнул режиссер.

Заимствование касалось не только концепции, но и визуального решения. Художник-постановщик Андрей Сикорский признается: они сознательно выбрали плоскую, простую графику без объема, «чтобы повторить героев мог любой ребенок».

Цветовая палитра – яркая и условная, без теней и детальных фонов, – тоже сделана по лекалу зарубежных хитов.

Однако авторы настаивают: они не копировали слепо, а адаптировали успешную модель, наполнив ее своим уникальным содержанием – теплотой, домашним уютом и узнаваемыми для российской аудитории бытовыми ситуациями.

Так что плагиатом «Трех котов» уж точно не назвать!