Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тоже защемило сердце в конце «Заклятия 4: Последний обряд»? Скажите спасибо лучшему фильму в истории MCU – финал вдохновлен именно им

Тоже защемило сердце в конце «Заклятия 4: Последний обряд»? Скажите спасибо лучшему фильму в истории MCU – финал вдохновлен именно им

20 октября 2025 11:21
Тоже защемило сердце в конце «Заклятия 4: Последний обряд»? Скажите спасибо лучшему фильму в истории MCU – финал вдохновлен именно им

Есть повод пересмотреть, чтобы уловить сходство.

После двенадцати лет и девяти фильмов во франшизе «Заклятие» наконец-то поставлена точка. История Эда и Лоррейн Уорренов, самой романтичной пары в мире хоррора, завершилась в «Последнем обряде» – и, как выяснилось, не без помощи супергероев.

Режиссёр Майкл Чавес в комментарии SlashFilm признался, что финал вдохновлён… «Логаном» – тем самым мрачным прощанием с Росомахой, которое до сих пор многие считают лучшим фильмом Marvel.

Идея закрыть серию именно так пришла студии New Line ещё на этапе разработки. По словам Чавеса, продюсеры решили закончить историю Уорренов, «пока франшиза на пике» – не дожидаясь, пока зрители устанут.

Тоже защемило сердце в конце «Заклятия 4: Последний обряд»? Скажите спасибо лучшему фильму в истории MCU – финал вдохновлен именно им

«Мы хотели сделать это на своих условиях», – отметил режиссёр.

В отличие от бесконечных циклов вроде «Кошмара на улице Вязов», здесь решили поставить жирную точку.

Но при этом финал получился не мрачным, а светлым. Вдохновляясь «Логаном», Чавес хотел передать идею преемственности – показать, что герои уходят, но их наследие живёт.

Тоже защемило сердце в конце «Заклятия 4: Последний обряд»? Скажите спасибо лучшему фильму в истории MCU – финал вдохновлен именно им

В фильме чувствуется тот же эмоциональный резонанс, что и в прощальной сцене Хью Джекмана: зритель одновременно теряет и получает, ведь за кулисами остаётся новая жизнь.

Режиссёр прямо сравнил дочь Уорренов с «юной мутанткой, у которой впереди собственные приключения».

Такой подход редок для хоррора, где чаще всего всё заканчивается кровью, а не катарсисом. Но команда фильма действительно отнеслась к нему как к последней главе.

Тоже защемило сердце в конце «Заклятия 4: Последний обряд»? Скажите спасибо лучшему фильму в истории MCU – финал вдохновлен именно им

«Я постоянно напоминал об этом на всех этапах – от съёмок до маркетинга. Это финал, и мы должны чувствовать его важность», – вспоминал Чавес.

Получилось ли? Судя по отзывам, зрители вышли из зала с тем самым ощущением завершённости, которого не хватает многим большим франшизам.

Ранее мы писали: «Только не списывай точь-в-точь»: за 10 лет до «Бара “Один звонок” вышло до боли похожее аниме – тоже про загробный мир, но круче во всем

Фото: Кадр из фильма «Заклятие 4: Последний обряд» (2025), «Логан» (2017)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Лучший ужастик в истории по версии Мэтта Дэймона вышел ровно 50 лет назад: крови море, а вот убийцу не видно до последнего Лучший ужастик в истории по версии Мэтта Дэймона вышел ровно 50 лет назад: крови море, а вот убийцу не видно до последнего Читать дальше 21 октября 2025
Из «Форсажа 11» собираются вырезать одну из главных звезд франшизы - не хотят больше тратиться: Вин Дизель готов устроить скандал Из «Форсажа 11» собираются вырезать одну из главных звезд франшизы - не хотят больше тратиться: Вин Дизель готов устроить скандал Читать дальше 21 октября 2025
Эта премьера показала куда более страшную версию Фредди Крюгера: как «Чёрный телефон 2» стал «Кошмаром на улице Вязов» для зумеров Эта премьера показала куда более страшную версию Фредди Крюгера: как «Чёрный телефон 2» стал «Кошмаром на улице Вязов» для зумеров Читать дальше 20 октября 2025
«Моя реация реакция на экране была абсолютно искренней»: МакКонахи впервые рассказал, о чем думал, когда рыдал в «Интерстелларе» «Моя реация реакция на экране была абсолютно искренней»: МакКонахи впервые рассказал, о чем думал, когда рыдал в «Интерстелларе» Читать дальше 20 октября 2025
«Чужой против Хищника 3» мог выйти на экраны, если бы не Ридли Скотт: «Прометей» все испортил «Чужой против Хищника 3» мог выйти на экраны, если бы не Ридли Скотт: «Прометей» все испортил Читать дальше 20 октября 2025
«Она же помолвлена с Эдвардом!»: почему Белла все-таки поцеловала Джейкоба в «Затмении» - Стефани Майер сама в ужасе от героини «Она же помолвлена с Эдвардом!»: почему Белла все-таки поцеловала Джейкоба в «Затмении» - Стефани Майер сама в ужасе от героини Читать дальше 20 октября 2025
«Любимая картина навсегда»: Тимоти Шаламе выбрал два лучших фильма – «Дюны» в топе нет «Любимая картина навсегда»: Тимоти Шаламе выбрал два лучших фильма – «Дюны» в топе нет Читать дальше 20 октября 2025
Стивен Кинг включил итальянский «Вий» в сотню значимых хорроров: а в СССР не поняли эту пародию на «Дракулу» Стивен Кинг включил итальянский «Вий» в сотню значимых хорроров: а в СССР не поняли эту пародию на «Дракулу» Читать дальше 20 октября 2025
Ридли Скотт задумывал финал «Чужого» другим - но тогда не было бы франшизы: вот какая судьба изначально ждала Рипли Ридли Скотт задумывал финал «Чужого» другим - но тогда не было бы франшизы: вот какая судьба изначально ждала Рипли Читать дальше 19 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше