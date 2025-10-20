Тоже защемило сердце в конце «Заклятия 4: Последний обряд»? Скажите спасибо лучшему фильму в истории MCU – финал вдохновлен именно им

После двенадцати лет и девяти фильмов во франшизе «Заклятие» наконец-то поставлена точка. История Эда и Лоррейн Уорренов, самой романтичной пары в мире хоррора, завершилась в «Последнем обряде» – и, как выяснилось, не без помощи супергероев.

Режиссёр Майкл Чавес в комментарии SlashFilm признался, что финал вдохновлён… «Логаном» – тем самым мрачным прощанием с Росомахой, которое до сих пор многие считают лучшим фильмом Marvel.

Идея закрыть серию именно так пришла студии New Line ещё на этапе разработки. По словам Чавеса, продюсеры решили закончить историю Уорренов, «пока франшиза на пике» – не дожидаясь, пока зрители устанут.

«Мы хотели сделать это на своих условиях», – отметил режиссёр.

В отличие от бесконечных циклов вроде «Кошмара на улице Вязов», здесь решили поставить жирную точку.

Но при этом финал получился не мрачным, а светлым. Вдохновляясь «Логаном», Чавес хотел передать идею преемственности – показать, что герои уходят, но их наследие живёт.

В фильме чувствуется тот же эмоциональный резонанс, что и в прощальной сцене Хью Джекмана: зритель одновременно теряет и получает, ведь за кулисами остаётся новая жизнь.

Режиссёр прямо сравнил дочь Уорренов с «юной мутанткой, у которой впереди собственные приключения».

Такой подход редок для хоррора, где чаще всего всё заканчивается кровью, а не катарсисом. Но команда фильма действительно отнеслась к нему как к последней главе.

«Я постоянно напоминал об этом на всех этапах – от съёмок до маркетинга. Это финал, и мы должны чувствовать его важность», – вспоминал Чавес.

Получилось ли? Судя по отзывам, зрители вышли из зала с тем самым ощущением завершённости, которого не хватает многим большим франшизам.

