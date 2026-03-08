Тоже «Реальные пацаны», но круче пермских: почему зрители без ума от сериала Blue Mountain State

Американский ситком Blue Mountain State, который схож с сюжетом «Реальных пацанов», неожиданно приобрёл статус одного из популярных сериалов среди поклонников легких комедий.

По данным рейтинговых площадок, у российского проекта на «Кинопоиске» около 6,8 балла и примерно 60% положительных отзывов, тогда как Blue Mountain State демонстрирует оценку порядка 8,0 и около 90% одобрения. На IMDb показатель достигает примерно 8,3.

Отзывов о сериале много и они чаще всего восторженные: кто‑то видит в персонажах отражение собственной студенческой поры, кто‑то возвращается к просмотру ради ностальгии, а кто‑то просто не может оторваться от экрана, несмотря на абсурдные повороты сюжета. Абсурдные ситуации в сериале заставляют смеяться, а черный юмор добавляет остроты и делает шутки запоминающимися. Харизматичный капитан Тед Касл является центром внимания — за ним интересно наблюдать как за живым персонажем, вокруг которого раскручиваются самые безумные эпизоды. Атмосфера вечеринок и легких скандалов создает ощущение хаоса, в котором хочется потеряться на вечер и ни о чем не думать. Вот лишь некоторые отзывы зрителей: