Тоже «Реальные пацаны», но круче пермских: почему зрители без ума от сериала Blue Mountain State

8 марта 2026 07:00
Кадр из сериала «Реальные пацаны»

Оценки IMDb говорят лучше всего.

Американский ситком Blue Mountain State, который схож с сюжетом «Реальных пацанов», неожиданно приобрёл статус одного из популярных сериалов среди поклонников легких комедий.

По данным рейтинговых площадок, у российского проекта на «Кинопоиске» около 6,8 балла и примерно 60% положительных отзывов, тогда как Blue Mountain State демонстрирует оценку порядка 8,0 и около 90% одобрения. На IMDb показатель достигает примерно 8,3.

Отзывов о сериале много и они чаще всего восторженные: кто‑то видит в персонажах отражение собственной студенческой поры, кто‑то возвращается к просмотру ради ностальгии, а кто‑то просто не может оторваться от экрана, несмотря на абсурдные повороты сюжета. Абсурдные ситуации в сериале заставляют смеяться, а черный юмор добавляет остроты и делает шутки запоминающимися. Харизматичный капитан Тед Касл является центром внимания — за ним интересно наблюдать как за живым персонажем, вокруг которого раскручиваются самые безумные эпизоды. Атмосфера вечеринок и легких скандалов создает ощущение хаоса, в котором хочется потеряться на вечер и ни о чем не думать. Вот лишь некоторые отзывы зрителей:

«Это уникальный в своём роде комедийный сериал рассказывающий о неподдельной мужской дружбе. Сериал показывает, что все эти грубые шутки, задирания, всего лишь шутки и они готовы буквально на всё ради дружбы и своей команды. И сериал вам это покажет уж поверьте».

«Достоинств много и, по итогу, они таки перевешивают недостатки, на мой взгляд»

«Отличный сериал для студентов. он простой по содержанию и очень смешной. Советую к просмотру лицам старше 18 лет»

Фото: Кадр из сериала «Реальные пацаны»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
