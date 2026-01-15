Меню
Тоже никак не могла проснуться с утра, пока не начала пить кофе как Уэнсдэй: осторожно, не каждый выдержит такую крепость

Тоже никак не могла проснуться с утра, пока не начала пить кофе как Уэнсдэй: осторожно, не каждый выдержит такую крепость

15 января 2026 08:27
Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Героиня предпочитала особенный состав напитка.

Кофе сегодня — настоящий культурный феномен, а не только часть завтрака. Поэтому его так часто можно увидеть в фильмах и сериалах.

Даже в мрачном и стильном хорроре Netflix «Уэнсдэй» для него нашлось место. Главная героиня сериала имеет свой фирменный способ приготовления кофе. Её необычный рецепт — отличный вариант, чтобы зарядиться энергией в начале нового года.

Какой кофе любит Уэнсдэй Аддамс

Юная Уэнсдэй Аддамс из сериала Netflix — настоящая ценительница эспрессо. Она выбирает черный, густой и очень крепкий кофе с характерной горчинкой. Этот напиток как нельзя лучше отражает её стойкий характер и несгибаемую волю.

Она настолько предана своему вкусу, что готова ради него на многое. Чтобы приготовить любимый «квад» со льдом, она сама чинит капризную кофемашину.

При этом Уэнсдэй с нескрываемым пренебрежением относится к любителям фильтр-кофе. В её глазах это признак слабости и отсутствия вкуса.

Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Рецепт кофе от Уэнсдэй Аддамс

Она предпочитает «квад со льдом». Это напиток, который часто можно встретить в меню западных кофеен.

Приготовить его легко. Нужно взять большой стакан, наполнить его льдом до краев. Затем влить туда сразу четыре порции свежесваренного эспрессо.

Никаких добавок в виде молока, сливок или сахара быть не должно. Напиток должен быть чистым, крепким и холодным.

Такой кофе подойдет тем, кто ищет максимальный заряд бодрости и не боится большой дозы кофеина. Однако с ним нужно быть осторожным.

Если есть проблемы с сердцем или давлением, лучше сначала посоветоваться с врачом. Не каждый готов взять пример со стойкой Уэнсдэй Аддамс.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из сериала «Уэнсдэй»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
