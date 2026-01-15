Тоже никак не могла проснуться с утра, пока не начала пить кофе как Уэнсдэй: осторожно, не каждый выдержит такую крепость

Кофе сегодня — настоящий культурный феномен, а не только часть завтрака. Поэтому его так часто можно увидеть в фильмах и сериалах.
Даже в мрачном и стильном хорроре Netflix «Уэнсдэй» для него нашлось место. Главная героиня сериала имеет свой фирменный способ приготовления кофе. Её необычный рецепт — отличный вариант, чтобы зарядиться энергией в начале нового года.
Какой кофе любит Уэнсдэй Аддамс
Юная Уэнсдэй Аддамс из сериала Netflix — настоящая ценительница эспрессо. Она выбирает черный, густой и очень крепкий кофе с характерной горчинкой. Этот напиток как нельзя лучше отражает её стойкий характер и несгибаемую волю.
Она настолько предана своему вкусу, что готова ради него на многое. Чтобы приготовить любимый «квад» со льдом, она сама чинит капризную кофемашину.
При этом Уэнсдэй с нескрываемым пренебрежением относится к любителям фильтр-кофе. В её глазах это признак слабости и отсутствия вкуса.
Рецепт кофе от Уэнсдэй Аддамс
Она предпочитает «квад со льдом». Это напиток, который часто можно встретить в меню западных кофеен.
Приготовить его легко. Нужно взять большой стакан, наполнить его льдом до краев. Затем влить туда сразу четыре порции свежесваренного эспрессо.
Никаких добавок в виде молока, сливок или сахара быть не должно. Напиток должен быть чистым, крепким и холодным.
Такой кофе подойдет тем, кто ищет максимальный заряд бодрости и не боится большой дозы кофеина. Однако с ним нужно быть осторожным.
Если есть проблемы с сердцем или давлением, лучше сначала посоветоваться с врачом. Не каждый готов взять пример со стойкой Уэнсдэй Аддамс.
