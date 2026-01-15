Меню
Тоже хотели, чтобы финал «Игры престолов» пересняли? А вот звезда сериала за это назвал 2 млн фанатов идиотами

15 января 2026 07:29
Кадр из сериала «Игра престолов»

Актер до сих пор в негодовании.

Финальный сезон «Игры престолов» вышел в 2019 году. Он сразу же столкнулся с волной жесткой критики.

Зрители были недовольны сценарными ходами. В интернете даже появилась петиция с требованием нанять новых сценаристов и переснять все заново. Она быстро набрала огромное количество подписей.

Однако руководство телеканала HBO всегда было против этой идеи. Теперь к нему присоединилась и одна из звезд сериала. Актер жестко высказался о желании фанатов, назвав саму идею новой концовки чистым «идиотизмом».

Кит Харингтон о финале «Игры престолов»

В новом интервью Кит Харингтон вновь коснулся полемики, разгоревшейся вокруг заключительного сезона «Игры престолов». Актер признался, что до сих пор испытывает горечь из-за массовой фанатской петиции.

Требование переснять финал с привлечением «компетентных сценаристов» Харингтон назвал формулировкой, которая его по-настоящему задела. По его мнению, инициатива, поддержанная 1,8 млн человек, ярко демонстрирует феномен «цифрового высокомерия».

«Подобная степень идиотизма стала возможна лишь благодаря социальным сетям»,резюмировал исполнитель роли Джона Сноу.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Финал «Игры престолов»

Кит Харингтон поделился воспоминаниями о съемках того самого финала. Он напомнил, как сложно все давалось. Одна только «Битва за Винтерфелл» снималась 55 ночей подряд.

Актер также рассказал о своем состоянии в момент премьеры. Он находился в реабилитационном центре. Слава от сериала привела его к эмоциональному выгоранию и проблемам с алкоголем.

Выход из клиники совпал с волной массового недовольства. Столкновение с этой негативной реакцией стало для актера настоящим ударом.

Руководство HBO тоже никогда не поддерживало идею пересъемок. Еще в 2019 году глава канала Кейси Блойс говорил об этом. Он назвал петицию проявлением фанатской страсти, но не поводом переписывать историю.

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
