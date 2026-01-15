Тоже хотели, чтобы финал «Игры престолов» пересняли? А вот звезда сериала за это назвал 2 млн фанатов идиотами

Актер до сих пор в негодовании.

Финальный сезон «Игры престолов» вышел в 2019 году. Он сразу же столкнулся с волной жесткой критики.

Зрители были недовольны сценарными ходами. В интернете даже появилась петиция с требованием нанять новых сценаристов и переснять все заново. Она быстро набрала огромное количество подписей.

Однако руководство телеканала HBO всегда было против этой идеи. Теперь к нему присоединилась и одна из звезд сериала. Актер жестко высказался о желании фанатов, назвав саму идею новой концовки чистым «идиотизмом».

Кит Харингтон о финале «Игры престолов»

В новом интервью Кит Харингтон вновь коснулся полемики, разгоревшейся вокруг заключительного сезона «Игры престолов». Актер признался, что до сих пор испытывает горечь из-за массовой фанатской петиции.

Требование переснять финал с привлечением «компетентных сценаристов» Харингтон назвал формулировкой, которая его по-настоящему задела. По его мнению, инициатива, поддержанная 1,8 млн человек, ярко демонстрирует феномен «цифрового высокомерия».

«Подобная степень идиотизма стала возможна лишь благодаря социальным сетям», — резюмировал исполнитель роли Джона Сноу.

Финал «Игры престолов»

Кит Харингтон поделился воспоминаниями о съемках того самого финала. Он напомнил, как сложно все давалось. Одна только «Битва за Винтерфелл» снималась 55 ночей подряд.

Актер также рассказал о своем состоянии в момент премьеры. Он находился в реабилитационном центре. Слава от сериала привела его к эмоциональному выгоранию и проблемам с алкоголем.

Выход из клиники совпал с волной массового недовольства. Столкновение с этой негативной реакцией стало для актера настоящим ударом.

Руководство HBO тоже никогда не поддерживало идею пересъемок. Еще в 2019 году глава канала Кейси Блойс говорил об этом. Он назвал петицию проявлением фанатской страсти, но не поводом переписывать историю.

