Тоже 90-е, но уже не про пацанов со двора: новинка «Коммерсант» с Петровым основана на реальной истории банкира в тюрьме

26 февраля 2026 20:04
Кадр из фильма «Коммерсант»

Лента снята по книге.

Лихие 90-е снова вернутся на экран. Только теперь не с точки зрения того произвола, что творился во дворах и на улицах, а с позиции коммерсантов. В одноименном фильме главную роль сыграл Александр Петров. И его герой имеет реального прототипа.

Сюжет фильма «Коммерсант»

«Коммерсант» погружает в самую гущу Москвы 90-х. Андрей Рубанов — молодой банкир, у которого, кажется, есть всё: своё дело, красавица жена, малыш в коляске и общий счёт с лучшим другом Мишей, где хранится больше миллиона.

Лёгкие деньги кружат голову, и, когда подвернулась очередная сверхприбыльная сделка, друзья даже не стали вникать в детали. А зря. Афера с распилом миллиардов из государственной казны стала ловушкой, и Андрей оказывается уже в «Матросской тишине», в камере, где на нарах не протолкнуться. Впереди — тюремный ад.

Кадр из фильма «Коммерсант»

Детали фильма

Картина снята по автобиографическому роману Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет», в котором он честно рассказал, как будучи банкиром угодил в тюрьму и лишился всего. Восемь месяцев в «Лефортово», из них месяц в одиночке, потом ещё два года в «Матросской тишине» — писатель знает, о чём говорит.

Его обвиняли в хищении, но в итоге признали невиновным и освободили прямо из зала суда. Только выходить было не к чему: он стал нищим и никому не нужным — такими словами сам Рубанов описывает тот период.

Книгу он выпустил за свой счёт, и она неожиданно стала бестселлером, а теперь дождалась и экранизации. Александр Петров, сыгравший главную роль, видит в этой истории прежде всего вопрос к самому себе.

«Человек привык мерить себя успехом. Но когда все исчезает, ты задумываешься: кто ты без всего этого?», — поделился исполнитель.

Вместе с Петровым в фильме снялись Елизавета Базыкина и Михаил Тройник. Премьера «Коммерсанта» в кинотеатрах намечена на 23 апреля.

Фото: Кадры из фильма «Коммерсант» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
