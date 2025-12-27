Меню
Киноафиша Статьи Тот гнусавый голос с кассеты «Терминатора» и «Крепкого орешка» помнят все, кто застал 90-е: вот кто за ним скрывался

Тот гнусавый голос с кассеты «Терминатора» и «Крепкого орешка» помнят все, кто застал 90-е: вот кто за ним скрывался

27 декабря 2025 09:25
Кадр из фильма «Терминатор»

Эта неповторимая озвучка навсегда осталась в памяти.

В начале 1980-х советский зритель впервые заглянул в запретный, манящий мир «видео». Сначала — шёпотом, по знакомству, на кухнях и в гостиных, с занавешенными окнами и тревожным прислушиванием к шагам в подъезде. Потом — уже открыто: видеосалоны, радиорынки, ларьки с пиратскими кассетами.

И вместе с «Рэмбо», «Терминатором» и «Крепким орешком» в нашу жизнь вошёл ещё один феномен — одноголосный авторский перевод. Гнусавый, торопливый, иногда неточный, но живой и абсолютно незаменимый. Эти голоса стали проводниками в западное кино и частью культурной памяти целого поколения.

Леонид Володарский (1950–2023)

Без него эпоху VHS просто невозможно представить. Володарский — не просто переводчик, а символ времени. Его характерный гнусавый тембр, который многие по ошибке списывали на прищепку на носу, на самом деле был следствием сломанного носа.

Выпускник Иняза имени Мориса Тореза перевёл около пяти тысяч фильмов — синхронно, на слух, часто без предварительного просмотра. «Терминатор» у него становился «Киборгом-убийцей», а «Звёздные войны» звучали так, будто их рассказывают лично вам, вполголоса. Его фирменное «О г-господи!» ушло в народ и навсегда прописалось в цитатниках VHS-эпохи.

Андрей Гаврилов

Кадр из фильма «Чужой»

Гаврилов — это уже другой стиль. Более спокойный, чёткий, почти академичный. Его переводы ценили за точность и уважение к оригиналу, даже если скорость иногда уступала экспрессии коллег.

Именно у Гаврилова многие впервые услышали «Чужого», «Хищника» и «Робокопа» без лишней отсебятины. Его голос не давил, не переигрывал — он будто вёл зрителя за руку, объясняя правила нового, незнакомого мира.

Алексей Михалёв

Если Володарский — легенда, то Михалёв — культ. Он позволял себе больше свободы, больше иронии и иногда откровенно авторского отношения к происходящему на экране.

Его переводы запоминались не только фильмами, но и интонациями, паузами, неожиданными комментариями. Смотреть боевик или триллер в переводе Михалёва означало получить бонус — почти стендап поверх Голливуда.

Сегодня одноголосные переводы кажутся анахронизмом. Но именно они научили зрителя слышать оригинал, чувствовать интонации и принимать кино таким, каким оно есть — без глянца и идеального дубляжа.

И, как ни странно, для многих эти гнусавые, торопливые голоса до сих пор звучат честнее любой студийной озвучки. Потому что за ними — свобода, запретный плод и первое настоящее чувство большого кино.

Фото: Кадр из фильма «Терминатор»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
