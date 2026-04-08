Русский English
Тоскуете по Брагину? Можно включить другой детектив — сюжет не хуже «Первого отдела»

8 апреля 2026 20:33
Кадр из сериала «Кто ты»

Если захотелось посмотреть что-то о поиске маньяков, то есть интересный вариант. 

В России детективы пользуются особой популярностью. В 2026 году все внимание зрителей было сосредоточено на пятом сезоне «Первого отдела». Однако также российские зрители любят истории о поиске маньяков. Скоротать выходные стоит с сериалом «Кто ты».

О чем сюжет

В центре сюжета — психотерапевт Инга Штефан. После таинственной смерти нескольких её пациентов и исчезновения жениха она начинает работать вместе с отделом по расследованию убийств. Помогая полиции в новом деле, Инга пытается вжиться в роль преступника, чтобы понять, кто он и что им движет. Параллельно она ведёт собственное расследование и стремится выяснить, кто стоит за гибелью её пациентов и жениха.

Почему стоит посмотреть

Сериал захватывает с первых кадров и не отпускает до конца. Здесь сочетаются элементы психологического триллера и классического детективного расследования, и развязка неочевидна. Сериал пытается понять внутренние мотивации персонажей, а не только показать следы и улики. Главная героиня довольно сильная. Ее личная драма переплетается с работой, и это добавляет истории веса.

Сериал состоит из 16 серий, и за это время он предлагает подумать о том, насколько мы действительно знаем других людей и самих себя. Для меня это не просто детектив — это история о гранях доверия, вины и поиска истины. Зрители эту историю также оценили:

«Посмотрела сериал. В целом понравился. Боялась, что будет плохой конец: Олег погибнет, а Инга укатит в Америку. Ну слава богу, всё хорошо закончилось. Финал остался незакрытым»

«Сериал начала смотреть уже третий раз. Обожаю этот сериал. Кузнецова и Батырев это вообще бомба»

«Очень мне сериал понравился. Держит в напряжении до последнего момента. На разных персонажей падало подозрение».

Фото: Кадр из сериала «Кто ты»
Камилла Булгакова
