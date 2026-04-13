Тоскуете по Бахметьевой? Этот сериал со Светланой Ивановой точно стоит посмотреть: сюжет на 100 баллов

В фильмографии Светланы Ивановой немало картин. Жанры совершенно разные — есть и драмы, и мелодрамы, и детективы. Снималась актриса и в исторических проектах. Среди них особенно можно выделить «Собор».

О чем сериал

Молодой крепостной Иван Старшов без ума влюблён в барскую дочь Марию и отказывается мириться с тем, что она ему не пара. Он идёт за помощью к священнику, утверждая, что люди равны перед Создателем, но тот лишь повторяет избитую мысль: прими свою долю. В отчаянии Иван отрекается от веры и, упрямый как никогда, сбегает из деревни, решив сам взять судьбу в руки. Так начинается его извилистый путь к истинному пониманию любви.

Княжа и лики истории

Актриса сыграла княжну Марию. Ивановой всегда удивительно удаются романтические образы. Этот сериал не стал исключением.

Я в полном восторге от «Собора» и искренне считаю, что это тот сериал, который нельзя пропустить. Меня буквально перенесло в эпоху Петра I: масштабные декорации, детализированные интерьеры и каждая прическа, каждое платье заставляли затаить дыхание — чувствуется трепетное отношение к исторической правде.

Костюмы и визуализация здесь не просто красивая оболочка, они живут собственной жизнью и делают мир картины осязаемым. А история любви крепостного к княжне — драматичная, мучительная и по-настоящему трогательная, она держит в напряжении и не дает оторваться от экрана. Плюс дворцовые интриги, масштабные боевые сцены и глубокие философские размышления о вере и свободе делают сериал многослойным и насыщенным. Если вы любите костюмные драмы с душой, эпическими декорациями и сильными эмоциями — «Собор» вам точно понравится.