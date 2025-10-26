Торин, Фили и Кили погибли, но что стало с остальными гномами? Только в книгах Толкина можно узнать их судьбу

Многие зрители так и не поняли, что с ними стало.

История «Хоббита» заканчивается смертью Торина, Фили и Кили — но для остальных участников похода в Эребор это был не конец. Толкин оставил их судьбы разбросанными по страницам приложений к «Властелину колец», и если собрать эти фрагменты, получится удивительно живой эпилог великого приключения.

Эребор снова расцвёл

После гибели Торина королевство у подножия Одинокой горы возглавил его двоюродный брат — Дайн II Железная Нога. Он оказался мудрым и справедливым правителем: Эребор вновь стал центром богатства и силы гномов. Казна, освобождённая от дракона, пополнялась быстрее, чем любой другой в Средиземье.

Балин, Двалин, Глоин, Бомбур и остальные участники отряда остались рядом с новым королём. Они часто вспоминали о своём друге-хоббите: Толкин писал, что Балин и Гэндальф навещали Бильбо в Шире, а позже несколько гномов помогали ему собирать вещи, когда тот покидал родной дом.

Путешествие Балина в Морю

Но не все остались в спокойствии Эребора. Через полвека после гибели Смауга Балин собрал новую экспедицию, чтобы вернуть древние копи Мории. Вместе с ним пошли Оин и Ори — тоже из Торинова отряда.

Поначалу им сопутствовала удача: орков выбили, шахты ожили, Балин провозгласил себя «владыкой Мории». Но счастье длилось недолго. В «Братстве Кольца» Гимли находит гробницу Балина и узнаёт почерк Ори в Книге Мазарбул — последнем свидетельстве отчаянного боя.

Балин пал первым, Оина утянул в воду чудовище у ворот, а Ори с товарищами держал оборону, пока не рухнули стены. Так закончилась последняя попытка гномов вернуть Казад-дум.

Глоин и Двалин дожили до новой эпохи

Глоин — отец Гимли — пережил Войну Кольца. Он был тем самым посланником Эребора, который вместе с сыном прибыл в Ривенделл и рассказал о попытках Саурона купить лояльность гномов. Он умер в мирное время, уже в Четвёртую эпоху.

Двалин стал долгожителем, прожив 340 лет — почти век после падения Саурона. Это делает его старейшим гномом своего поколения.

Остальные — между легендой и шуткой

Про Бифура, Бофура, Бомбура, Дори и Нори Толкин сказал немного. Известно, что во времена Совета Элронда все они были живы и находились в Эреборе. Глоин шутил, что Бомбур так растолстел, что его передвигают шестеро слуг.

Когда во время Войны Кольца восточные армии напали на Дейл, гномы сражались плечом к плечу с людьми. Король Дайн погиб, но Эребор устоял. Можно не сомневаться, что ветераны похода Торина были там — ведь эти гномы не умели прятаться от судьбы.

После Битвы пяти воинств жизнь их не стала сказкой, но осталась достойной песни. Одни нашли покой под землёй, другие дожили до новой эры, а их имена навсегда остались в хрониках Средиземья — рядом с именем Торина Дубощита.

