Киноафиша Статьи Самый популярный трейлер 2025 года набрал 181,5 млн просмотров всего за 24 часа: вот какую комедию с нетерпением ждут люди

29 декабря 2025 21:02
Кадр из фильма «Дьявол носит Prada 2» (2026)

Зрители с нетерпением ожидают премьеры.

В современном мире трейлеры перестали быть просто рекламным анонсом — они превратились в самостоятельный, невероятно популярный вид контента, формирующий культурные тренды и даже кассовые сборы. Их влияние сегодня настолько велико, что индустрия ежегодно подводит официальную статистику, выделяя самые просматриваемые, обсуждаемые и ожидаемые трейлеры голливудских картин.

Эти цифры стали ключевым показателем для студий, маркетологов и аналитиков, измеряющим уровень зрительского интереса задолго до премьеры. И результаты этого года говорят сами за себя.

Самый популярный трейлер

В этом году самый популярный трейлер к голливудскому фильму оказался вовсе не у супергеройской эпопеи или фантастического блокбастера. Пальму первенства взяла комедия, а точнее — долгожданное продолжение знаменитой истории.

По данным экспертов, абсолютным рекордсменом по просмотрам стал дебютный ролик картины «Дьявол носит Prada 2».

Его успех оказался оглушительным. Менее чем за 24 часа после публикации видео собрало почти двести миллионов просмотров, а если быть точным — 181,5 миллиона. Этот результат не просто впечатляет, он установил новый рекорд среди трейлеров комедийных фильмов за последние полтора десятилетия.

Эксперты отмечают, что огромную роль в этом феномене сыграли личные аккаунты звезды проекта, Энн Хэтэуэй, в социальных сетях. Именно через её страницы было просмотрено около трети от общего числа показов.

Ситуацию удачно подогрел и выбор даты публикации — студия выпустила трейлер в день рождения самой актрисы, что вызвало дополнительный ажиотаж и волну поздравлений от поклонников по всему миру.

Остальной топ

В том же рейтинге вторую и третью строчку уверенно заняли проекты от Disney. Речь идёт об игровых ремейках знаменитых мультфильмов. Тизер к ожидаемой «Моане», премьера которой намечена на следующий год, за первые сутки собрал 161,2 миллиона просмотров. Трейлер к новой версии «Лило и Стича» оказался чуть скромнее, но тоже впечатляющим — 149,4 миллиона.

Кроме того, в первую пятерку самых популярных трейлеров вошли трейлер к обновлённой «Фантастической четвёрке» и анонс пятой части «Истории игрушек».

В этом списке из 10 тизеров нашлось место только одному проекту, не связанному с франшизами или продолжениями. Им стал байопик «Майкл», посвящённый жизни и творчеству Майкла Джексона.

Лента заняла в рейтинге девятое место. Трейлер фильма о легендарном артисте набрал за первые 24 часа 113,9 миллиона просмотров.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в сиквеле «Дьявол носит Prada» главной звездой будет не Миранда.

Фото: Кадр из фильма «Дьявол носит Prada 2» (2026)
Светлана Левкина
