Топ самых дорогих сериалов HBO всех времен: у №3 бюджет больше, чем у «Аватара»

HBO за последние двадцать пять оказал большое влияние на индустрию сериалов. Проекты сети перевернули представление о том, что многосерийная картина — малобюджетное и скорее развлекательное кино, которое можно включить фоном.

На HBO выходили блокбастеры, которые впору было смотреть на больших экранах. Легендарные сериалы канала обязаны успеху и своим огромным бюджетам. Мы собрали три самых «затратных» проекта HBO и сравнили их с одними из наиболее высокобюджетных полнометражных фильмов.

«Дом дракона»

Учитывая, что «Игра престолов» является самым успешным сериалом HBO за всю историю, было логично, что телеканал инвестирует огромные средства в его приквел — «Дом дракона». Фэнтези-драма вышла в 2022 году, и на данный момент выпущено два сезона, а третий находится в разработке.

Производство первых двух сезонов «Дома дракона» уже обошлось HBO в 320 миллионов долларов.

Среди выдающихся исполнителей — Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Милли Олкок, Оливия Кук и Стив Туссен. Такие актеры, естественно, «обходятся» недешево, как и массивные реалистичные драконы, созданные с помощью компьютерной графики.

Для сравнения: бюджет «Лиги справедливости» 300 млн.

«Мир Дикого Запада»

«Мир Дикого Запада» выходил в эфир четыре сезона с 2016 по 2022 год. Сочетая в себе вестерн, научную фантастику и антиутопию, сериал изначально был сосредоточен вокруг одного места — тематического парка развлечений в стиле Дикого Запада, где богатые посетители могут использовать андроидов-сотрудников для воплощения своих самых тёмных фантазий.

Будучи дорогим в производстве с первого дня и увеличиваясь в масштабах на протяжении всего своего существования, «Мир Дикого Запада» в итоге обошёлся HBO в 455 миллионов долларов.

Несмотря на то, что изначально сериал был любимцем критиков и имел преданных поклонников, ему не удалось сохранить этот успех. Количество зрителей существенно сокращалось от сезона к сезону, что привело к отмене запланированного пятого сезона.

Для сравнения: бюджет «Мстителей: Финал» 400 млн.

«Игра престолов»

Выходивший на экраны на протяжении восьми сезонов с 2011 по 2019 год, сериал «Игра престолов» обладает безусловно самым большим бюджетом среди всех релизов HBO. Это вполне закономерно, ведь он же является и самым успешным проектом за всю историю канала. Расходы на сериал составили 630 миллионов долларов.

Первые четыре сезона были высоко оценены, но качество сценария затем начало снижаться. К счастью, на визуальной стороне это не сказалось. В «Игре престолов» можно было найти все: от невероятного фэнтезийного мира до захватывающих батальных сцен и графике, о появлении которой на телевидении никто бы не мог и подумать раньше.

Для сравнения: бюджет «Аватара» 237 млн, бюджет «Аватара: Путь воды» 470 млн.

Ранее портал «Киноафиша» писал про один из самых дорогих дизи.