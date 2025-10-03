Меню
Топ самых дорогих сериалов HBO всех времен: у №3 бюджет больше, чем у «Аватара»

Топ самых дорогих сериалов HBO всех времен: у №3 бюджет больше, чем у «Аватара»

3 октября 2025 10:23
Кадры из сериалов «Дом дракона», «Мир Дикого Запада», «Игра престолов»

На производство этих лент не поскупились.

HBO за последние двадцать пять оказал большое влияние на индустрию сериалов. Проекты сети перевернули представление о том, что многосерийная картина — малобюджетное и скорее развлекательное кино, которое можно включить фоном.

На HBO выходили блокбастеры, которые впору было смотреть на больших экранах. Легендарные сериалы канала обязаны успеху и своим огромным бюджетам. Мы собрали три самых «затратных» проекта HBO и сравнили их с одними из наиболее высокобюджетных полнометражных фильмов.

«Дом дракона»

Учитывая, что «Игра престолов» является самым успешным сериалом HBO за всю историю, было логично, что телеканал инвестирует огромные средства в его приквел — «Дом дракона». Фэнтези-драма вышла в 2022 году, и на данный момент выпущено два сезона, а третий находится в разработке.

Производство первых двух сезонов «Дома дракона» уже обошлось HBO в 320 миллионов долларов.

Среди выдающихся исполнителей — Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Милли Олкок, Оливия Кук и Стив Туссен. Такие актеры, естественно, «обходятся» недешево, как и массивные реалистичные драконы, созданные с помощью компьютерной графики.

Для сравнения: бюджет «Лиги справедливости» 300 млн.

Кадр из сериала «Дом дракона»

«Мир Дикого Запада»

«Мир Дикого Запада» выходил в эфир четыре сезона с 2016 по 2022 год. Сочетая в себе вестерн, научную фантастику и антиутопию, сериал изначально был сосредоточен вокруг одного места — тематического парка развлечений в стиле Дикого Запада, где богатые посетители могут использовать андроидов-сотрудников для воплощения своих самых тёмных фантазий.

Будучи дорогим в производстве с первого дня и увеличиваясь в масштабах на протяжении всего своего существования, «Мир Дикого Запада» в итоге обошёлся HBO в 455 миллионов долларов.

Несмотря на то, что изначально сериал был любимцем критиков и имел преданных поклонников, ему не удалось сохранить этот успех. Количество зрителей существенно сокращалось от сезона к сезону, что привело к отмене запланированного пятого сезона.

Для сравнения: бюджет «Мстителей: Финал» 400 млн.

Кадр из сериала «Мир Дикого Запада»

«Игра престолов»

Выходивший на экраны на протяжении восьми сезонов с 2011 по 2019 год, сериал «Игра престолов» обладает безусловно самым большим бюджетом среди всех релизов HBO. Это вполне закономерно, ведь он же является и самым успешным проектом за всю историю канала. Расходы на сериал составили 630 миллионов долларов.

Первые четыре сезона были высоко оценены, но качество сценария затем начало снижаться. К счастью, на визуальной стороне это не сказалось. В «Игре престолов» можно было найти все: от невероятного фэнтезийного мира до захватывающих батальных сцен и графике, о появлении которой на телевидении никто бы не мог и подумать раньше.

Для сравнения: бюджет «Аватара» 237 млн, бюджет «Аватара: Путь воды» 470 млн.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Ранее портал «Киноафиша» писал про один из самых дорогих дизи.

Фото: Кадры из сериалов «Дом дракона», «Мир Дикого Запада», «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
