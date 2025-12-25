Топ главных сериалов 2025 года 18+ по версии «Амедиатеки»: в списке есть как продолжения культовых проектов, так и новинки

Стриминги активно подводят итоги года, выбирая лучшие сериалы и фильмы. Своим рейтингом поделилась и платформа «Амедиатека». От других сервисов ее отличает серьезный жанр контента: чаще это работы с рейтингом 18+ — драмы, триллеры, хорроры. Тут не найти семейных милых картин.

И, как выяснилось, любителей пощекотать нервы перед экраном немало. И их симпатии на стороне зомби.

Топ «Амедиатеки»

Согласно общему рейтингу, первую десятку лидеров «Амедиатеки» заняли самые разнообразные проекты. В неё вошли и долгоиграющие хиты вроде «Ходячих мертвецов» и «Декстера», и новинка «Убийство в маленьком городке».

Также в топе оказались «Призраки», отечественные «Душегубы», финансовые «Миллиарды», мистические «Мэйфейрские ведьмы» и целых два спин-оффа вселенной зомби — «Мертвый город» и «Дэрил Диксон».

Распределение по жанрам

Сервис также показал, какие сериалы стали главными хитами внутри каждого жанра. Среди драм лидируют «Декстер», «Миллиарды» и «Мэйфейрские ведьмы». В детективах первенство за «Душегубами», «Убийством в маленьком городке» и сериалом «Шерлок и дочь».

Любители триллеров чаще всего включали «Ходячих мертвецов», «По долгу службы» и «Тихую гавань». Фантастику возглавляют «Ходячие мертвецы: Мертвый город», «Звёздный путь: Странные новые миры» и «Сквозь снег».

В мире мелодрам самыми популярными оказались «Сага о Форсайтах», «Форсайты» и «Сон во сне». А среди комедий зрители отдали предпочтение «Призракам», сериалу «Хороший коп, плохой коп» и проекту «Эти храбрые девочки». В категории «Аниме» в тройке лидеров — «Дандадан», «Кардинал теней» и «Темный демон».

