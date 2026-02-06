Меню
Киноафиша Статьи Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», зато свежак 2025-го в список угодил

Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», зато свежак 2025-го в список угодил

6 февраля 2026 15:13
Кадр из сериала «Во все тяжкие»

Вы пропадете минимум на неделю.

В рейтингах IMDb годами крутится один и тот же набор хитов, и создается ощущение, что список лучших давно закрыт. Но если убрать самые очевидные названия и посмотреть на проекты с оценками выше 8,9, открывается другой топ.

Там сериалы, которые не всегда на слуху, но стабильно держат высокие баллы у сотен тысяч зрителей. Это уже не эффект премьеры, а репутация, заработанная временем.

«Больница Питт» — 8,9

Свежий участник исторического топа IMDb. Медицинская драма построена в формате почти реального времени: одна смена на 15 часов, каждая серия — ее фрагмент. Шоураннер Р. Скотт Геммилл ранее работал над «Скорой помощью», а главную роль играет Ноа Уайли. Ставка сделана на стресс, решения на грани и цену ошибок.

«Сопрано» — 9,2

Проект конца 1990-х, который часто называют началом «золотой эры телевидения». История мафиози Тони Сопрано, совмещающего криминальный бизнес и сеансы у психотерапевта, задала новый стандарт глубины персонажей. За шесть сезонов сериал получил десятки наград и статус культурного феномена.

«Прослушка» — 9,3

Не история одного героя, а портрет целого города. Балтимор показан через полицию, преступный мир, политику и медиа. Каждый сезон расширяет масштаб, а зрителю не разжевывают смысл. Именно за реализм и сложность «Прослушку» регулярно включают в списки лучших драм XXI века.

«Чернобыль» — 9,3

Пять серий без растягивания сюжета. Мини-сериал реконструирует аварию 1986 года, причины и последствия. Холодная визуальная стилистика и внимание к деталям сделали проект международным событием. Многие воспринимают его как художественный, но близкий к документальному опыт.

«Братья по оружию» — 9,4

Самый высокий рейтинг в этой пятерке. История роты Easy, прошедшей Вторую мировую от Нормандии до Германии. Сериал вышел в 2001 году, но по масштабу и качеству постановки до сих пор сравним с большим кино. Для военной драмы это фактически эталон.

Рейтинги IMDb меняются, но такие проекты держатся вверху годами. Их смотрят не из-за шума вокруг премьеры, а из-за силы историй. И именно в таких списках зрители чаще находят сериалы, которые запоминаются надолго.

Екатерина Адамова
