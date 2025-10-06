Меню
Топ-3 самых дорогих корейских дорамы: в №1 вложили 94 млн долларов, и теперь ее знает весь мир

6 октября 2025 10:23
Кадры из сериалов «Перемещение», «Кенсонское существо», «Игра в кальмара»

Эти проекты обсуждают все.

За кадром каждого успешного сериала скрываются внушительные бюджеты. Стоимость складывается из множества факторов: гонорары звёздных актёров, работа сценаристов, аренда локаций, создание костюмов и масштабный постпродакшн.

Мир дорам — не исключение. Эти три проекта отметились рекордным бюджетом по данным IMDB.

3 место, «Перемещение» — 45 млн долларов

Этот корейский проект можно смело назвать супергеройским блокбастером. В центре сюжета «Перемещения» — дети, обладающие необычными способностями, и их семьи, которые вынуждены скрываться от таинственного «охотника».

Впечатляющий бюджет в 45 миллионов долларов полностью оправдан на экране. Зрителей ждут масштабные экшен-сцены и высококачественная компьютерная графика.

Кадр из сериала «Перемещение»

2 место, «Кенсонское существо» — 50 млн долларов

Дорама «Кенсонское существо» переносит зрителей в мрачную эпоху японской оккупации Кореи. Группа случайных свидетелей обнаруживает шокирующую правду: в заброшенном госпитале учёные проводят чудовищные эксперименты над людьми.

Бюджет в 50 миллионов долларов ощущается в каждой сцене. Зрителей ждут пугающие CGI-монстры и визуальные эффекты, которые буквально погружают в атмосферу ужаса. Этот проект доказывает, что исторический хоррор может быть не менее зрелищным, чем фантастические блокбастеры.

Кадр из сериала «Кенсонское существо»

1 место, «Игра в кальмара» — 94 млн долларов

После оглушительного успеха первого сезона «Игры в кальмара» создатели не поскупились на бюджет. Сумма в 94 миллиона долларов позволила превратить проект в визуальный образец — масштабные декорации стали ещё детализированнее, а графика достигла голливудского уровня.

Во 2 и 3 сезонах зрители увидели продолжение борьбы главного героя Сон Ги Хуна с организаторами смертельных игр. И хотя финал до сих пор вызывает вопросы, бюджет вполне оправдан.

Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Ранее портал «Киноафиша» писал про один из самых дорогих дизи.

Фото: Кадры из сериалов «Перемещение», «Кенсонское существо», «Игра в кальмара»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
