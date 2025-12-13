Меню
Топ-10 самых кассовых фильмов за последние 100 лет: «Головоломка 2» — на 9 месте, «Титаник» — на 4-м, «Человек-паук» — лишь на 8-м

13 декабря 2025 11:21
Кадр из фильма «Головоломка 2»

А кто в тройке лидеров? 

Гонка за миллиардом в кино давно перестала быть редкостью, но по-настоящему большие сборы по-прежнему под силу единицам. В истории мирового проката есть всего несколько фильмов, которым удалось не просто окупиться, а стать глобальными финансовыми феноменами.

На момент публикации материала рейтинг самых кассовых картин всех времен выглядит именно так — с учетом официальных мировых сборов и заявленных бюджетов.

Топ-10 самых кассовых фильмов в истории проката

Место

Фильм

Бюджет

Сборы

1

Аватар (2009)

237 млн $

2,923 млрд $

2

Мстители: Финал (2019)

356 млн $

2,799 млрд $

3

Аватар: Путь воды (2022)

350 млн $

2,32 млрд $

4

Титаник (1997)

200 млн $

2,264 млрд $

5

Нэчжа побеждает Царя драконов (2025)

80 млн $

2,15 млрд $

6

Звездные войны: Пробуждение Силы (2015)

245 млн $

2,071 млрд $

7

Мстители: Война бесконечности (2018)

321 млн $

2,052 млрд $

8

Человек-паук: Нет пути домой (2021)

200 млн $

1,922 млрд $

9

Головоломка 2 (2024)

200 млн $

1,698 млрд $

10

Мир Юрского периода (2015)

150 млн $

1,671 млрд $

Этот список наглядно показывает, как менялась логика зрительского успеха. Здесь соседствуют авторские рекорды Джеймса Кэмерона, франшизная мощь Marvel, ностальгия по «Звездным войнам» и неожиданный прорыв китайской анимации, пишет Soyuz.

При этом бюджет давно перестал быть главным фактором: «Нэчжа» доказал, что миллиардные сборы возможны и без голливудских трат. Но одно остается неизменным — в этот клуб попадают только фильмы, ставшие культурным событием, а не просто релизом.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из фильма «Головоломка 2»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
