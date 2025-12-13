Топ-10 самых кассовых фильмов за последние 100 лет: «Головоломка 2» — на 9 месте, «Титаник» — на 4-м, «Человек-паук» — лишь на 8-м

А кто в тройке лидеров?

Гонка за миллиардом в кино давно перестала быть редкостью, но по-настоящему большие сборы по-прежнему под силу единицам. В истории мирового проката есть всего несколько фильмов, которым удалось не просто окупиться, а стать глобальными финансовыми феноменами.

На момент публикации материала рейтинг самых кассовых картин всех времен выглядит именно так — с учетом официальных мировых сборов и заявленных бюджетов.

Топ-10 самых кассовых фильмов в истории проката

Место Фильм Бюджет Сборы 1 Аватар (2009) 237 млн $ 2,923 млрд $ 2 Мстители: Финал (2019) 356 млн $ 2,799 млрд $ 3 Аватар: Путь воды (2022) 350 млн $ 2,32 млрд $ 4 Титаник (1997) 200 млн $ 2,264 млрд $ 5 Нэчжа побеждает Царя драконов (2025) 80 млн $ 2,15 млрд $ 6 Звездные войны: Пробуждение Силы (2015) 245 млн $ 2,071 млрд $ 7 Мстители: Война бесконечности (2018) 321 млн $ 2,052 млрд $ 8 Человек-паук: Нет пути домой (2021) 200 млн $ 1,922 млрд $ 9 Головоломка 2 (2024) 200 млн $ 1,698 млрд $ 10 Мир Юрского периода (2015) 150 млн $ 1,671 млрд $

Этот список наглядно показывает, как менялась логика зрительского успеха. Здесь соседствуют авторские рекорды Джеймса Кэмерона, франшизная мощь Marvel, ностальгия по «Звездным войнам» и неожиданный прорыв китайской анимации, пишет Soyuz.

При этом бюджет давно перестал быть главным фактором: «Нэчжа» доказал, что миллиардные сборы возможны и без голливудских трат. Но одно остается неизменным — в этот клуб попадают только фильмы, ставшие культурным событием, а не просто релизом.

