Топ-10 самых кассовых фильмов за последние 100 лет: «Головоломка 2» — на 9 месте, «Титаник» — на 4-м, «Человек-паук» — лишь на 8-м

Гонка за миллиардом в кино давно перестала быть редкостью, но по-настоящему большие сборы по-прежнему под силу единицам. В истории мирового проката есть всего несколько фильмов, которым удалось не просто окупиться, а стать глобальными финансовыми феноменами.
На момент публикации материала рейтинг самых кассовых картин всех времен выглядит именно так — с учетом официальных мировых сборов и заявленных бюджетов.
Топ-10 самых кассовых фильмов в истории проката
|
Место
|
Фильм
|
Бюджет
|
Сборы
|
1
|
Аватар (2009)
|
237 млн $
|
2,923 млрд $
|
2
|
Мстители: Финал (2019)
|
356 млн $
|
2,799 млрд $
|
3
|
Аватар: Путь воды (2022)
|
350 млн $
|
2,32 млрд $
|
4
|
Титаник (1997)
|
200 млн $
|
2,264 млрд $
|
5
|
Нэчжа побеждает Царя драконов (2025)
|
80 млн $
|
2,15 млрд $
|
6
|
Звездные войны: Пробуждение Силы (2015)
|
245 млн $
|
2,071 млрд $
|
7
|
Мстители: Война бесконечности (2018)
|
321 млн $
|
2,052 млрд $
|
8
|
Человек-паук: Нет пути домой (2021)
|
200 млн $
|
1,922 млрд $
|
9
|
Головоломка 2 (2024)
|
200 млн $
|
1,698 млрд $
|
10
|
Мир Юрского периода (2015)
|
150 млн $
|
1,671 млрд $
Этот список наглядно показывает, как менялась логика зрительского успеха. Здесь соседствуют авторские рекорды Джеймса Кэмерона, франшизная мощь Marvel, ностальгия по «Звездным войнам» и неожиданный прорыв китайской анимации, пишет Soyuz.
При этом бюджет давно перестал быть главным фактором: «Нэчжа» доказал, что миллиардные сборы возможны и без голливудских трат. Но одно остается неизменным — в этот клуб попадают только фильмы, ставшие культурным событием, а не просто релизом.
