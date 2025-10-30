Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Топ-10 Netflix забит новинками, но эти 3 сериала действительно хочется смотреть запоем — и да, их легко проглотить за ночь

Топ-10 Netflix забит новинками, но эти 3 сериала действительно хочется смотреть запоем — и да, их легко проглотить за ночь

30 октября 2025 18:37
Кадр из сериала «Никто этого не хочет», «Темные ветра», «Дипломатка»

Лаконичный гид по трём проектам, которые реально стоят вашего времени.

Если открыть топ-10 недели Netflix, глаза разбегаются, но среди них есть три сериала, которые действительно стоят потраченного времени: ровные, смотрибельные, без провисающих эпизодов.

«Никто этого не хочет 2» (Nobody Wants This)

Возвращение хитовой романтической драмы, где Кристен Белл и Адам Броуди снова играют пару, пытающуюся совместить бытовую жизнь, работу и разный взгляд на веру.

Во втором сезоне герои уже не притираются — они учатся жить вместе, спорят о важном и строят общую реальность, в которой постоянно вмешиваются семья, традиции и собственные страхи.

Авторы расширили мир проекта: появляются новые персонажи, а динамика диалогов держит сериал живым. Лёгкий, остроумный и очень быстрый в просмотре — как раз то, что хочется включить вечером.

«Темные ветра» (Dark Winds)

Криминальная драма, действие которой разворачивается на землях навахо в 1970-х. В центре — лейтенант Джо Лифхорн и его напарник Джим Чи, расследующие исчезновение двух мальчиков: в пустыне находят только брошенный велосипед и следы борьбы.

Бернадетт Мануэлито, которую играет Джессика Мэттен, работает офицером племенной полиции и выходит на след крупной схемы нелегальных перевозок у границы резервации.

Её линия постепенно пересекается с главным делом, создавая цельную историю. Атмосфера сериала — пыльные трассы, мотели и культурные коды Юго-Запада США. Смотреть хочется непрерывно.

«Дипломатка 3» (The Diplomat)

Политическая драма начинает третий сезон с полной смены власти: президент умирает, а новая глава государства пытается удержать контроль, пока вокруг сгущаются международные и внутриполитические конфликты.

Кейт Уайлер, героиня Кери Рассел, получает новый уровень власти — и ещё больше проблем. Её муж, в исполнении Руфуса Сьюэлла, начинает активно играть свою партию, что превращает семейную жизнь в ещё одну дипломатическую зону риска.

Темп высокий, сюжет не рассыпается, смотреть можно без остановки.

Также прочитайте: 3 свежих фильма, после которых сложно смотреть что-то иное: 100% вы их посоветуете друзьям

Фото: Кадр из сериала «Никто этого не хочет», «Темные ветра», «Дипломатка»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
7 новинок недели на Netflix, которые стоит добавить плейлист без раздумий: от «Ведьмака» до громкой премьеры с Фарреллом 7 новинок недели на Netflix, которые стоит добавить плейлист без раздумий: от «Ведьмака» до громкой премьеры с Фарреллом Читать дальше 28 октября 2025
Без клише и с высоким рейтингом: «Переводчики» называют лучшим европейским детективом последних лет — идеально на вечер Без клише и с высоким рейтингом: «Переводчики» называют лучшим европейским детективом последних лет — идеально на вечер Читать дальше 31 октября 2025
Кто в итоге победил в Танце Драконов? Мы знаем главный спойлер приквела к «Игре престолов» Кто в итоге победил в Танце Драконов? Мы знаем главный спойлер приквела к «Игре престолов» Читать дальше 31 октября 2025
Маэстро был настоящим, а вот Кузнечик — нет? Разбираем, что в «В бой идут одни старики» правда, а что красивая легенда Маэстро был настоящим, а вот Кузнечик — нет? Разбираем, что в «В бой идут одни старики» правда, а что красивая легенда Читать дальше 31 октября 2025
Не Лилу и не Корбен: во 2 части «Пятого элемента» спасать мир должен был робот — Бессон даже написал сценарий на 180 страниц Не Лилу и не Корбен: во 2 части «Пятого элемента» спасать мир должен был робот — Бессон даже написал сценарий на 180 страниц Читать дальше 31 октября 2025
В «Мстителях: Судный день» без смерти супергероя не обойдется: фанаты уже знают, кого убьет Доктор Дум — намеки на это были еще летом В «Мстителях: Судный день» без смерти супергероя не обойдется: фанаты уже знают, кого убьет Доктор Дум — намеки на это были еще летом Читать дальше 31 октября 2025
«Звездные войны: Видения» — не канон, но зрители не могут оторваться от 3 сезона: вот как мультик связан с основной франшизой «Звездные войны: Видения» — не канон, но зрители не могут оторваться от 3 сезона: вот как мультик связан с основной франшизой Читать дальше 31 октября 2025
То, что было на острове, остается на острове: «Эдем» снят на реальных событиях, но их участники что-то скрывают То, что было на острове, остается на острове: «Эдем» снят на реальных событиях, но их участники что-то скрывают Читать дальше 31 октября 2025
Сладость или гадость? Эти 6 фактов о культовых хоррорах угадают лишь настоящие фанаты Хеллоуина (тест) Сладость или гадость? Эти 6 фактов о культовых хоррорах угадают лишь настоящие фанаты Хеллоуина (тест) Читать дальше 31 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше