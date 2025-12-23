Меню
«„Тоннель“ как раз такой — ему нужно дать себя измотать»: Гилев Сергей — о новом сериале с Боярской, который затягивает с первой минуты

23 декабря 2025 21:02
Кадр из сериала «Тоннель»

Почему кинолента так сильно понравилась зрителям? Есть несколько причин.

В декабре с «Тоннелем» случилась редкая для российского сериала вещь: он тихо вышел — и почти сразу оказался в топах. Без истерики, без навязчивого шума, но с мощным сарафаном и неожиданно тёплыми отзывами.

При этом многие зрители признаются: включать страшно. Жанр пугает, атмосфера давит, кажется, что будет тяжело. И именно тут — главная ошибка. Потому что «Тоннель» (с рейтингом на КП 7,0) не про мрак ради мрака, а про выбор, от которого не увернёшься.

Сериал, который не даёт отдышаться

«Тоннель» — криминальный триллер, в котором неподкупная таможенница в исполнении Елизаветы Боярской оказывается перед невозможным решением: спасти мужа или остаться верной системе.

Мужа играет Сергей Гилев — актёр, который пришёл к большому зрителю поздно, но так уверенно, что за последние годы стал почти обязательным лицом сильных драм.

Сам Гилев в интервью журналу Mentoday говорит о сериале как о редком случае, когда напряжение не имитируется, а живёт внутри каждой сцены:

«В „Тоннеле“ постоянно что-то происходит! Кажется, что это нормально, но так бывает не всегда, поэтому это удивительно. Буквально каждую минуту с самого начала что-то интересное происходит. Постоянно кто-то принимает какие-то решения, которые влияют на все, все портят, ведут всех в ад».

Не совсем триллер — и в этом его сила

При всей жанровой строгости «Тоннель» неожиданно не запирает зрителя в одном коридоре. Здесь есть воздух, паузы, даже странное чувство иронии — не для разрядки, а для жизни.

«Но это не триллер в стандартном понимании. А раз это не совсем триллер, его может посмотреть гораздо более широкая аудитория — тут есть места, на которых возможно похихикать. Но это и не комедия. Тут всё всерьез. Хочется, чтобы невозможно было оторваться, и „Тоннель“ как раз такой — ему нужно дать себя измотать».

«Тоннель» — это сериал, который пугает не жестокостью и не криминалом, а самим фактом выбора, от которого невозможно уклониться. Он медленно затягивает, лишает иллюзий, проверяет героев и зрителей на честность с самими собой.

И если дать ему шанс, становится ясно: страх включить был напрасным, потому что за напряжением здесь скрыта редкая для жанра глубина — та самая, ради которой сериалы и смотрят запоем, а потом долго обсуждают, что бы ты сделал на их месте.

Также прочитайте: «Не дает оторваться от просмотра»: почему «Тоннель» с Боярской уже называют лучшим российским триллером зимы — зрители в восторге

Фото: Кадр из сериала «Тоннель»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
