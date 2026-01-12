Меню
Киноафиша Статьи Тонкие брови и двойной подбородок: как на самом деле выглядела Михримах — дочь Сулеймана и Хюррем (редкое историческое изображение)

12 января 2026 09:25
Кадр из сериала «Великолепный век»

В сериале ее показали совсем другой.

Она вошла в историю не только как дочь великого султана, но и как женщина с необычной судьбой. Михримах — единственная дочь Сулеймана и Хюррем — в сериале «Великолепный век» представлена как утончённая, строгая, тёмноволосая красавица с тяжёлым взглядом.

Но историческая реальность куда интереснее и нежнее. Образ Михримах в сериале — скорее художественное переосмысление, чем точное отражение реальной особы. На самом деле, настоящая султанша была совсем иной.

У неё были светлые вьющиеся волосы, голубые глаза и довольно крупный нос. Её рост был невысоким, ноги — коренастыми, но фигура — статной, сдержанной, внушающей уважение. Она с детства славилась острым умом, быстрой реакцией и сильным характером. Слуги описывали её как решительную и рано повзрослевшую: она умела постоять за себя и не боялась вступать в разговор на равных даже с мужчинами у власти.

Ни один из сохранившихся портретов нельзя считать стопроцентно достоверным. Всё, что до нас дошло, — это европейские копии с восточных миниатюр и немногочисленные воспоминания очевидцев.

Женщинам из гарема запрещалось показывать лицо кому-либо, кроме слуг и евнухов, поэтому любой рисунок — это лишь интерпретация. Но почти все изображения объединяет одна черта: спокойный, наблюдающий взгляд и величественная осанка. Такую Михримах и запомнили современники — не как просто дочь султана, а как самостоятельную политическую фигуру.

Говорили, она унаследовала от матери дипломатический талант и мягкое обаяние, которым покоряла без нажима. Ещё в юности за ней ухаживали сразу несколько знатных мужчин, но Хюррем выбрала для дочери союз не по страсти, а по расчёту. И всё же Сулейман всегда оставался особенно близок с Михримах — возможно, потому что в ней он видел не только дочь, но и отражение своей великой любви.

Ранее «Киноафиша» описывала, каким тайным обрядам обучали наложниц, чтобы пустить их в покои султана. В «Великолепном веке» это осталось за кадром.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
