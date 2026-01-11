Тони Сопрано — не единственный гангстер на телевидении: 3 крутых сериала про мафию, где страсти кипят не меньше, чем в «Крестном отце»

Мафия здесь очаровывает и тут же разбивает сердце.

С тех пор как Тони Сопрано впервые открыл душу психотерапевту в 1999 году, сериалы о преступном мире больше никогда не были прежними. Психологизм, моральная двусмысленность и трагизм мафиозного быта стали новым стандартом. Но с тех пор выросло целое поколение сериалов, которые не просто наследуют «Клану Сопрано», а осмысляют его заново — с другими акцентами, другими городами и другими демонами.

Мы выбрали три проекта, которые смогли сделать невозможное: удержать дух Сопрано и при этом рассказать собственную историю власти, крови и совести.

«Гоморра»

Если «Клан Сопрано» говорил о мафии с психоаналитическим оттенком, то «Гоморра» — это её физиология. Здесь нет уютных кабинетов и внутренних монологов. Только бетон Неаполя, серый свет и люди, для которых насилие — воздух. Основанная на книге журналиста Роберто Савиано, «Гоморра» лишена гламура, который часто сопутствует жанру.

Каждый герой здесь — винтик в системе, где жизнь стоит меньше пули. Каморра показана не как семья, а как биомеханизм, пожирающий сам себя. Камера почти документальная, монтаж сухой, диалоги резкие, как выстрел.

«Острые козырьки»

Томми Шелби — британский ответ Тони Сопрано. Только вместо Нью-Джерси — индустриальный Бирмингем, вместо психотерапии — войны, кровь и виски. «Острые козырьки» превратили преступную сагу в визуальный миф — со звоном фабричных цепей, блеском бритв и саундтреком Arctic Monkeys.

Томми строит империю, как Тони — пытается удержать свою, но делает это на руинах послевоенной Европы. Его травмы и амбиции движут историей, превращая сериал в эпос о человеке, который хочет контролировать хаос. Это мафия без Итальянской кухни и католического чувства вины — но с тем же экзистенциальным голодом власти.

«Подпольная империя»

Если «Клан Сопрано» — это поздний цвет мафиозной культуры, то «Подпольная империя» показывает, как всё начиналось. Атлантик-Сити 1920-х, сухой закон, коррупция, бутлегеры и будущие легенды вроде Аль Капоне. Стив Бушеми в роли Наки Томпсона — политика, делящего власть и грехи с одинаковым мастерством.

Сериал выстроен с шекспировской точностью: каждый эпизод — о цене, которую платишь за власть. Здесь мафия — не просто преступный бизнес, а фундамент, на котором выросла Америка.

Итог

«Гоморра» убрала романтику, «Острые козырьки» — добавили стиль, а «Подпольная империя» — историю. И все трое доказали: мафия в кино — это не про преступления, а про людей, которые верят, что смогут обмануть судьбу.

