Киноафиша Статьи Томми Шелби — это их Саша Белый: в «Острых козырьках» нашли «плагиат» на «Бригаду»

20 октября 2025 09:25
Кадры из сериалов «Острые козырьки», «Бригада»

Проекты удивительно похожи.

Сериал «Острые козырьки» стал настоящей иконой современного телевидения. Британская криминальная сага, повествующая о деятельности бандитского семейства Шелби, сумела превратить антигероев в объекты всеобщего обожания.

Именно эта харизма персонажей стала катализатором головокружительного успеха проекта, который получил шесть полноценных сезонов и готовится к выходу в полнометражном формате.

А внимательные зрители обнаружили удивительные параллели между британским хитом и российским сериалом — легендарной «Бригадой», которая вышла на 11 лет раньше.

Кадр из сериала «Бригада»

Драматические события

Оба проекта стали эталонными образцами криминальной драмы с выраженным историческим контекстом. Их действие разворачивается в ретроспективе, погружая зрителя в специфическую атмосферу.

Как отмечают зрители, создатели черпали вдохновение в реальных криминальных группировках соответствующих эпох. Это придает сюжетам особую достоверность и плотность.

Повествование в обоих случаях охватывает значительные временные промежутки. Смену хронологических периодов авторы обозначают через лаконичные титры на чёрном фоне.

Кадр из сериала «Острые козырьки»

Белый и Шелби

Александр Белый, вернувшись из армии, оказывается перед судьбоносным выбором и вместо мирной жизни сознательно ступает на преступный путь.

Томас Шелби проходит аналогичную дорогу — фронтовой опыт навсегда меняет его мировоззрение. Оба персонажа несут на себе отпечаток пережитых травм, их отличает стратегическое мышление и способность просчитывать события наперёд.

Характеры героев развиваются похоже, хотя Белый чаще руководствуется эмоциями, тогда как Шелби сохраняет хладнокровие даже в критических ситуациях.

Кадр из сериала «Бригада»

Друзья и жены

Судьбы главных героев тоже демонстрируют поразительное сходство. Пик криминальной карьеры как Томаса Шелби, так и Саши Белого совпадает с отцовством. Однако семейная жизнь обоих оказывается разрушена: Шелби теряет супругу, а Белый дистанцируется от жены до полного разрыва.

Кадр из сериала «Острые козырьки»

Непредсказуемый Артур Шелби с его вспышками ярости напоминает импульсивного Космоса, а более сдержанный Джон Шелби похож на Пчелу.

Как отмечает автор Дзен-канала «Кино-комната», эти параллели вряд ли являются случайными:

«Не считаю это плагиатом, но как минимум, наш сериал создатели "Острых козырьков" явно смотрели», — пишет блогер.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Киллиан Мерфи раскрыл дату премьеры фильма «Острые козырьки».

Фото: Кадры из сериалов «Острые козырьки», «Бригада»
Светлана Левкина
