Тома Бомбадила в трилогии Джексона так и не показали: 3 книжных персонажа, которых нет во «Властелине колец»

22 марта 2026 09:54
Зато этот персонаж есть в одноименном сериале.

Питеру Джексону пришлось значительно урезать книжный материал «Властелина колец». И у каждого такого решения была своя понятная причина — от темпа сюжета до необходимости оставить в центре именно Братство. Разберемся, какую потерю зрители восприняли особенно болезненно.

Том Бомбадил

Больше всего фанаты до сих пор вспоминают именно Тома Бомбадила. В книгах он появляется в начале пути хоббитов, спасает их и сразу показывает, что в Средиземье есть силы, которые живут вообще по другим правилам.

Но для фильма такой герой оказался слишком «в стороне» от главной линии. Том очень важен для атмосферы книги, однако почти не влияет на дальнейшее развитие сюжета, а в кино каждая крупная сцена должна двигать историю вперед.

Глорфиндель

Еще одна заметная потеря — Глорфиндель. В книге это древний и очень мощный эльф, который помогает Фродо добраться до Ривенделла и вообще выглядит как настоящий герой большого фэнтези.

В фильме его функцию фактически передали Арвен. Это решение понятно: так сценаристы не вводили нового яркого персонажа на короткое время, а заодно усиливали роль Арвен и ее связь с Арагорном. Для кино это оказалось куда практичнее и эмоциональнее.

Элладан и Элрохир

Сыновья Элронда, Элладан и Элрохир, тоже не добрались до экрана. В книгах они сопровождают Арагорна и добавляют истории еще больше эльфийского масштаба.

Но у фильмов была другая задача: не распыляться на новых героев, а удерживать внимание на уже знакомых лицах. Если бы в сюжет добавили еще двух важных эльфов, экранное время пришлось бы отнимать у Арагорна, Леголаса, Гимли и других ключевых персонажей.

Почему без них все же сработало

Главная сила кинотрилогии в том, что она очень четко держит фокус. Джексон не пытался перенести на экран каждую деталь книги, а собирал историю так, чтобы она работала как большое, цельное приключение.

Именно поэтому многие любимцы читателей остались за кадром. Жалко? Конечно. Но если смотреть на это как на экранизацию, а не построчный пересказ, логика в таком выборе есть.

Анастасия Луковникова
