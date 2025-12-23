Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Толстяк в бандане и серьгой в ухе — таким звезда «Невского» впервые появился на экранах: «Не верю своим глазам!»

Толстяк в бандане и серьгой в ухе — таким звезда «Невского» впервые появился на экранах: «Не верю своим глазам!»

23 декабря 2025 22:00
Кадр из сериала «Невский»

Фильм с его участием провалился.

Сегодня Антон Васильев — узнаваемый актёр с репутацией вдумчивого и разнопланового исполнителя, но его карьерный старт, как и у многих, был сложным. Начинающему актёру приходилось соглашаться на любые предложения, чтобы просто попасть на экран и заработать.

Примером такого «творческого выживания» стала его роль в молодежном боевике «Стритрейсеры». Васильев появился там в эпизодической и на редкость неприглядной роли. Сейчас актёра в этом образе узнать практически невозможно, и, пожалуй, это к лучшему.

Ведь фильм оказался громким провалом — как в плане кассовых сборов, так и из-за разгромных отзывов критиков, отмечавших слабый сценарий, игру и вторичность.

Кадр из фильма «Стритрейсеры»

Сюжет фильма «Стритрейсеры»

Степан, вернувшись со службы, узнаёт неприятную новость. Автомастерскую, которую вёл его отец, теперь контролирует загадочный тип по кличке Докер. Этот человек не только управляет бизнесом, но и крутится в опасном мире угонов дорогих машин и подпольных уличных гонок.

Именно эти нелегальные заезды становятся мостом между двумя такими разными людьми — Степаном и Докером, как и для многих других, кто называет себя стритрейсерами. Но всё меняется, когда девушка Докера уходит к Степану. Теперь их личный конфликт неминуем, и решать его придётся не только на словах.

Кадр из фильма «Стритрейсеры»

Антон Васильев в фильме «Стритрейсеры»

В ленте Антону Васильеву достался не самый привлекательный образ — Толстого Карла. Сейчас узнать красавца-актера в этом тучном мужчине в бандане, широких джинах, ярко-красной куртке с нашивками и серьгой в ухе почти невозможно.

Кадр из фильма «Стритрейсеры»

«Боже, невозможно представить, что это Пашка Семенов», «Хорошо, что Васильев сейчас выглядит по-другому», «Не верю своим глазам!», — отметили комментаторы.

Кадр из фильма «Стритрейсеры»

Для молодого актера эта роль стала дебютом в полном метре. И неудачным: ленту разгромили критики, до сих пор у нее рейтинг 3,6. Васильев продолжал сниматься, но настоящая популярность пришла к нему лишь через 7 лет благодаря главной роли в сериале «Невский».

Ранее портал «Киноафиша» писал про 3 глупейших киноляпа в сериале «Невский».

Фото: Кадр из сериала «Невский», фильма «Стритрейсеры» (2007)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Кого Тихон Жизневский играл в «Ментовских войнах»: это сейчас он Майор Гром, а тогда был «оборотнем в погонах» Кого Тихон Жизневский играл в «Ментовских войнах»: это сейчас он Майор Гром, а тогда был «оборотнем в погонах» Читать дальше 23 декабря 2025
Что связывает новых «Душегубов» и хит с Васильевым? Заметили только самые внимательные Что связывает новых «Душегубов» и хит с Васильевым? Заметили только самые внимательные Читать дальше 23 декабря 2025
Антон Васильев уехал из Риги только после преступления: Паша Семенов из «Невского» раскрыл бы это дело в два счета Антон Васильев уехал из Риги только после преступления: Паша Семенов из «Невского» раскрыл бы это дело в два счета Читать дальше 20 декабря 2025
«„Тоннель“ как раз такой — ему нужно дать себя измотать»: Гилев Сергей — о новом сериале с Боярской, который затягивает с первой минуты «„Тоннель“ как раз такой — ему нужно дать себя измотать»: Гилев Сергей — о новом сериале с Боярской, который затягивает с первой минуты Читать дальше 23 декабря 2025
Названы лучшие российские сериалы за последние 5 лет: в топе — сразу две громких драмы с Иваном Янковским Названы лучшие российские сериалы за последние 5 лет: в топе — сразу две громких драмы с Иваном Янковским Читать дальше 23 декабря 2025
Судьбу Брагина из «Первого отдела» решили в Сети: «Сколько может он в полковниках бегать?» Судьбу Брагина из «Первого отдела» решили в Сети: «Сколько может он в полковниках бегать?» Читать дальше 23 декабря 2025
5 сезон «Полярного» получился откровенно слабым: спасает сериал только один актер – и речь не про Пореченкова 5 сезон «Полярного» получился откровенно слабым: спасает сериал только один актер – и речь не про Пореченкова Читать дальше 23 декабря 2025
Бондаренко поддержал Андреасяна в решении снять свою версию «Войны и мира»: «На вкус и цвет товарищей нет» Бондаренко поддержал Андреасяна в решении снять свою версию «Войны и мира»: «На вкус и цвет товарищей нет» Читать дальше 23 декабря 2025
Зрители всё посчитали сами: какой сериал НТВ выйдет первым — «Невский» или «Первый отдел»? И сколько серий уже снято? Зрители всё посчитали сами: какой сериал НТВ выйдет первым — «Невский» или «Первый отдел»? И сколько серий уже снято? Читать дальше 23 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше