Толстяк в бандане и серьгой в ухе — таким звезда «Невского» впервые появился на экранах: «Не верю своим глазам!»

Сегодня Антон Васильев — узнаваемый актёр с репутацией вдумчивого и разнопланового исполнителя, но его карьерный старт, как и у многих, был сложным. Начинающему актёру приходилось соглашаться на любые предложения, чтобы просто попасть на экран и заработать.

Примером такого «творческого выживания» стала его роль в молодежном боевике «Стритрейсеры». Васильев появился там в эпизодической и на редкость неприглядной роли. Сейчас актёра в этом образе узнать практически невозможно, и, пожалуй, это к лучшему.

Ведь фильм оказался громким провалом — как в плане кассовых сборов, так и из-за разгромных отзывов критиков, отмечавших слабый сценарий, игру и вторичность.

Сюжет фильма «Стритрейсеры»

Степан, вернувшись со службы, узнаёт неприятную новость. Автомастерскую, которую вёл его отец, теперь контролирует загадочный тип по кличке Докер. Этот человек не только управляет бизнесом, но и крутится в опасном мире угонов дорогих машин и подпольных уличных гонок.

Именно эти нелегальные заезды становятся мостом между двумя такими разными людьми — Степаном и Докером, как и для многих других, кто называет себя стритрейсерами. Но всё меняется, когда девушка Докера уходит к Степану. Теперь их личный конфликт неминуем, и решать его придётся не только на словах.

Антон Васильев в фильме «Стритрейсеры»

В ленте Антону Васильеву достался не самый привлекательный образ — Толстого Карла. Сейчас узнать красавца-актера в этом тучном мужчине в бандане, широких джинах, ярко-красной куртке с нашивками и серьгой в ухе почти невозможно.

«Боже, невозможно представить, что это Пашка Семенов», «Хорошо, что Васильев сейчас выглядит по-другому», «Не верю своим глазам!», — отметили комментаторы.

Для молодого актера эта роль стала дебютом в полном метре. И неудачным: ленту разгромили критики, до сих пор у нее рейтинг 3,6. Васильев продолжал сниматься, но настоящая популярность пришла к нему лишь через 7 лет благодаря главной роли в сериале «Невский».

