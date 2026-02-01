Меню
Киноафиша Статьи Только взрослые понимают, что не так с этой фразой в мультике «Три богатыря: Ход конем»: запутались в истории Руси

1 февраля 2026 08:27
Кадр из фильма «Три богатыря: Ход конем»

К счастью, этот ляп совершенно не портит сюжет.

Иногда даже самые любимые мультфильмы подкидывают зрителю моменты, от которых хочется остановить кадр и спросить: «Подождите, а это вообще как?». В «Трёх богатырях: Ход конём» есть именно такой эпизод — маленький, почти незаметный для детей, но очень любопытный для взрослых.

Речь идёт о сцене, где уборщица обращается к князю с фразой: «Ты чего, покурить вышел?». И тут у внимательного зрителя возникает логичный ступор.

Что не так с курением в Древней Руси

Если ориентироваться на условную историческую эпоху мультфильма — примерно X век, вскоре после Крещения Руси, — возникает явный временной перекос. До открытия Америки ещё около пятисот лет, а значит, и табака в привычном нам виде в природе Европы просто не существует. В Россию же он попадёт и вовсе значительно позже.

Так что вопрос напрашивается сам собой: что именно мог «курить» князь?

Возможное объяснение (с натяжкой)

Теоретически, в древности могли использоваться местные травы, которые тлели в трубках или специальных сосудиках — скорее для отпугивания насекомых, чем ради удовольствия. Что-то вроде персональной дымящейся «антикомариной» установки. Формально это не табак, но визуально очень похоже.

Правда, вряд ли создатели вкладывали в сцену настолько глубокий этнографический смысл.

Почему это всё равно не проблема

«Ход конём» — мультфильм не про строгую историческую реконструкцию, а про шутки, абсурд и игру с современными реалиями. Подобные реплики — часть фирменного юмора франшизы, где древние богатыри легко говорят на языке XXI века.

Так что да, это ляп. Но из тех, которые не портят впечатление, а наоборот — добавляют поводов для улыбки и обсуждений. А «Три богатыря» мы любим именно за это: за умение быть несерьёзными даже там, где история говорит «нельзя».

Фото: Кадр из фильма «Три богатыря: Ход конем»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
