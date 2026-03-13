Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Только вышел на НТВ — и уже можно посмотреть целиком: новый детектив со звездой «Первого отдела» многие пропустили, а зря

13 марта 2026 14:15
Кадр из сериала «Возмездие»

7 эпизодов на PREMIER в хорошем качестве.

Вышел — и почти незаметно прошёл мимо зрителей. Детектив «Возмездие» на НТВ появился 9 марта 2026 года, и многие даже не успели понять, что сериал уже полностью доступен.

Первый сезон состоит всего из 7 серий, поэтому посмотреть его можно буквально за один вечер. История начинается как обычная полицейская операция, но быстро превращается в гонку за выживание.

Когда операция идет не по плану

Главный герой сериала «Возмездие» — оперативник Сергей Давыдов из Управления по контролю за оборотом наркотиков. Полицейский ведёт разработку дилера и пытается выйти на руководителей крупного наркокартеля.

Во время перехвата чемодана с партией запрещённых веществ операция срывается: Давыдов получает ранение и теряет память. После этого выясняется неожиданная деталь — в чемодане находились вовсе не наркотики, а биологические образцы, которые могут стать опасным оружием.

За героем охотятся сразу две стороны

Сергей приходит в себя и понимает, что оказался в ловушке. Бандиты уверены, что именно он спрятал чемодан с образцами, поэтому начинают охоту на него и его семью. Сотрудники ФСБ тоже подозревают Давыдова и считают его предателем. Ситуация становится ещё тяжелее после похищения его дочери, и герой вынужден действовать практически вслепую, потому что память к нему пока не вернулась.

Сериал «Возмездие» снял режиссёр Давид Зограбян. В актерский состав сериала вошли Олег Доброван («Изгои»), Сергей Комаров («Первый отдел»), Михаил Горевой и другие. Проект создан для НТВ, возрастное ограничение — 16+.

Семь серий уже вышли в сети, поэтому зрители могут сразу узнать, чем закончится история человека, который пытается спасти семью и доказать, что он не предатель.

Фото: Кадр из сериала «Возмездие»
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше