Только в расширенной версии «Возвращения короля» становятся понятны мотивы Денетора: он — не обычный злодей

Когда вспоминают антагонистов трилогии Джексона, на ум приходят Саурон, Саруман, орды урук-хай и всевидящее Око. А вот Денетора чаще записывают в отдельную категорию — «самый раздражающий персонаж, который всё портил».

В «Возвращении короля» он предстаёт гротескным, почти карикатурным безумцем, неспособным ни на мудрость, ни на элементарную человечность. Но один короткий фрагмент — спрятанный в расширенной версии и взятый прямиком из Толкина — внезапно возвращает наместнику Гондора глубину, которой его лишило кино.

Что Денетор хотел сделать с Кольцом на самом деле

Та самая сцена происходит между бегством Фарамира из Осгилиата и подъёмом Фродо по лестнице Кирит-Унгола. Денетор ругает сына за то, что тот отпустил Бэггинса к Роковой Горе. И тут он произносит фразу, совершенно не похожую на монолог маньяка власти: Кольцо, говорит он, следовало бы спрятать в глубинах Цитадели — «в темноте и под надёжным замком», и использовать только «в случае крайней необходимости».

Это неожиданно. Мы привыкли к образу правителя, ослеплённого жаждой власти и собственными предрассудками, но здесь перед нами — трезвый политик, знающий цену артефакту. Он не мечтает об абсолютной силе. Он хочет изолировать Кольцо — почти так же, как советовал Гэндальф Фродо: «Храни его в тайне».

И это резко контрастирует с Боромиром, который на Совете Элронда говорил о Кольце как о «подарке врагам Мордора» и предлагал использовать его как супероружие.

Да, он рухнул — но рухнул не сразу

Толкин показывает Денетора иначе: он был мудрым, сильным и — что важно — абсолютно ответственным правителем. Именно палантир, которым он пользовался втайне, изломал его волю. Саурон не сломал его окончательно, но показал достаточно ужаса, чтобы довести до отчаяния.

И вот это отчаяние — а не злость, не жадность, не безумие — искажает его поступки в финале «Возвращения короля». Джексон делает акцент только на разрушенном человеке, пропуская историю того, кем Денетор был до краха.

Сложный персонаж под толстым слоем киноверсии

Строчка о Кольце — крошечная, но она меняет акценты. Наместник Гондора не был таким уж «врагом изнутри». Он понимал опасность Кольца куда лучше сына, лучше большинства людей в Средиземье — и, возможно, даже лучше самого себя.

Да, его эгоизм и гордыня никуда не делись: он думал прежде всего о Гондоре и собственной власти. Но в этом есть своя трагедия. Он видел войну как конец, который неизбежен, и считал, что смерть Гондора — цена, которую он готов заплатить, лишь бы Саурон не получил Кольцо.

Он ошибался. Но ошибался как политик, а не как карикатурный злодей.

Спустя 23 года стало видно: Джексон всё-таки оставил Денетору шанс

Расширенная версия «Возвращения короля» ненавязчиво возвращает наместнику ту сложность, что была у Толкина. Он не просто безумный старик с факелом. Он трагический лидер, который слишком долго смотрел в палантир и слишком поздно увидел, что надежда ещё существует.

Иногда один забытый диалог способен изменить восприятие целого персонажа. Денетор — как раз тот случай.

