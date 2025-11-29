Только в этой серии «Маши и Медведя» можно найти больше 10 отсылок к известным фильмам: у эпизода 181 млн просмотров

Мультсериал «Маша и Медведь» — это настоящая находка для семейного просмотра, где каждый получит что-то своё. Пока дети смеются над шалостями непоседливой Маши и терпеливого Миши, родители с удовольствием отмечают, как создатели щедро наполнили сериал остроумными пасхалками и отсылками.

Многие шутки и сцены — это замаскированные цитаты из известных фильмов, культовых произведений и даже исторических событий, которые легко узнаёт взрослая аудитория.

Особенно щедра на такие скрытые детали одна серия.

Сюжет серии «День кино»

В одной из самых насыщенных серий под названием «День кино» (2 сезон, 42 эпизод) герои решают снять собственный фильм, но никак не могут договориться о сюжете. Этот творческий спор превратился в настоящий праздник для киноманов — создатели мультсериала спрятали в серии больше десяти отсылок к знаменитым картинам.

Вот лишь несколько примеров. Мишка, сидя на скамейке в кедах, ловит летящий листок — точь-в-точь как Форрест Гамп, а рядом в чемодане лежат ракетка для пинг-понга и красная бейсболка.

Маша в костюме Зорро выводит шпагой первую букву своего имени, затем на горизонте появляется «Титаник» с медвежьей парой в позе Джек и Роуз.

Не обошлось без фантастики — Маша внезапно предстаёт с синей кожей в стиле народа на’ви из «Аватара», а Мишка в образе Кинг-Конга карабкается на небоскрёб, отбиваясь от самолётов.

Даже названия фильмов обыграны с юмором: вместо «Миссии невыполнимой» у Маши получается «Трудновыполнимое задание». А пока герои спорят, фоном звучит то мелодия из «Звёздных войн», то другие узнаваемые саундтреки.

Завершается эпизод изящно и символично: Мишка находит идеальный сценарий — тот самый, с которого начиналась первая серия про Машу и Медведя.

Отзывы на серию

Зрители остались в восторге от эпизода «День кино». Сейчас у серии 181 млн просмотров на YouTube и множество хвалебных комментариев.

«Такие отсылки для взрослых, дети вряд ли поймут, но мне было интересно смотреть», «Классная серия, одна из моих любимых, видно, как авторы бережно относятся к легендарным картинам», — пишут пользователи.

