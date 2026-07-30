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Киноафиша Статьи Только в этом сериале Устюгов блистал на все 8,5 — и это точно не «Ментовские войны» и даже не «Константинополь»

Только в этом сериале Устюгов блистал на все 8,5 — и это точно не «Ментовские войны» и даже не «Константинополь»

30 июля 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Ментовские войны»

Работу звезды высоко оценили в другом проекте.

Александр Устюгов — один из тех актёров, чьё лицо на экране зрители узнают сразу. Для многих его главная роль — Роман Шилов из «Ментовских войн».

Однако этот сериал, при всей его популярности, оказался не самым высоко оценённым в фильмографии актёра: его рейтинг на «Кинопоиске» — 8,1. А вот сравнительно недавняя работа Устюгова получила более высокие оценки зрителей, опередив даже «Константинополь» (8,2).

«Последний богатырь. Наследие»

В 2024 году вышел сериал «Последний богатырь. Наследие» — продолжение франшизы, которая в своё время популяризировала русскую фольклорную тематику в кино. Для Александра Устюгова этот проект стал одной из самых значительных работ: зрители оценили его в 8,5 баллов на «Кинопоиске», что выше, чем у «Ментовских войн» и других его проектов.

В сериале он исполнил роль Северина — персонажа, который появляется в Белогорье с собственными целями. Он не является традиционным злодеем, но его подход к происходящему и методы вызывают вопросы у других героев.

Северин обладает магическими способностями, способными изменить мир. Образ получился нестандартным и запоминающимся — зрители активно обсуждали его мотивы и действия.

Кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие»

Северин в сериале

Создание образа Северина потребовало от команды значительных усилий. Ежедневный грим занимал около двух часов, включая создание шрама-инея на виске и длинной бороды. К этому добавлялся тяжёлый костюм из металла и лук. Стоимость образа только этого героя составила 2,54 миллиона рублей.

Персонаж нашёл отклик у зрителей: его восприняли как выразительного антагониста, который не остался в тени других и придал истории нужную напряжённость.

«Северин просто классный, глаз не отвести», «Даже не сразу узнала, что это Устюгов, превзошел сам себя», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из сериалов «Ментовские войны», «Последний богатырь. Наследие»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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