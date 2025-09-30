Меню
Только в этих сериалах показана жизнь в Турции без прикрас: бедность, криминал и нелегкая женская доля

30 сентября 2025 16:11
Кадры из сериалов «Клюквенный щербет», «Личность», «Мы встретились в Стамбуле»

Некоторые из проектов пытались запретить.

Зрители уже привыкли к безупречным картинкам, лирическим саундтрекам и страстным интригам, которые щедро дарят турецкие сериалы. Правда, есть один момент — с реальной жизнью эти роскошные декорации имеют мало общего. Увидеть за ними настоящую Турцию с её повседневными заботами почти невозможно.

Если же вам интересно, как на самом деле живут люди в этой стране, но переезжать туда не входит в планы, то стоит присмотреться к определенным картинам. В них Турция предстаёт без прикрас — со своими традициями, привычками и даже типичными интерьерами.

«Клюквенный щербет»

Сериал «Клюквенный щербет» не зря называют одним из самых провокационных проектов. Создатели не раз сталкивались с попытками закрыть съёмки — настолько откровенно здесь показывают жестокость и беспощадную правду жизни.

В центре внимания оказываются самые болезненные темы турецкого общества: насилие над женщинами, давление патриархальных устоев, семейное лицемерие и вечный разрыв между поколениями.

Всё это разворачивается на фоне ожесточённого противостояния двух миров — религиозного и светского, которые, кажется, обречены на вечное непонимание.

Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

«Красные бутоны»

В Турции до сих пор существует традиция — насильно выдавать девушек замуж. Особенно часто это происходит в религиозных общинах. Именно эту острую проблему смело поднимает сериал «Красные бутоны».

Достоверность показанных событий доказывает бурная реакция зрителей. Как и в случае с «Клюквенным щербетом», создатели не раз сталкивались с попытками закрыть проект. Причина проста — сериал беспощадно показывает жизнь закрытых сект и настоящее положение женщин в турецком обществе.

Кадр из сериала «Красные бутоны»

«Личность»

Вместо глянцевых интерьеров здесь — старые квартиры с потёртой мебелью, тёмные стамбульские переулки и постоянный городской гул.

«Личность» смело говорит о гендерном неравенстве — проблеме, которая до сих пор серьёзно ограничивает жизни турецких женщин.

Кадр из сериала «Личность»

«Чукур»

Оказывается, мафиозные разборки и кровная месть в Турции — не сюжет из прошлого, а суровая реальность.

Сериал «Чукур» переносит зрителей в неблагополучный район Стамбула, где правят свои законы. Причем, все эти места находятся буквально за «витринами» главных улиц города.

Кадр из сериала «Чукур»

«Мы встретились в Стамбуле»

Зрители единодушно отмечают: этот сериал показывает Турцию без прикрас. Здесь вы не увидите привычной «мыльной» картинки — только настоящие интерьеры, от роскошных апартаментов до скромных деревенских домов.

Проект «Мы встретились в Стамбуле» искусно сталкивает разные миры турецкого общества, демонстрируя контрасты, которые с каждым годом становятся всё более заметными и резкими.

Кадр из сериала «Мы встретились в Стамбуле»

Фото: Кадры из сериалов «Клюквенный щербет», «Красные бутоны», «Личность», «Чукур», «Мы встретились в Стамбуле»
Светлана Левкина
