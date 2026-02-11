Только узнала, что у «Великолепного века» будет предыстория: молодая Валиде легко обойдет Хюррем

В 2022 году был анонсирован новые турецкий сериал под названием «Селим Явуз». Но он пока не вышел. Создатели обещают, что это будет не просто очередная историческая драма, а зрителей и поклонников «Великолепного века» ждет взрывоопасная смесь амбиций и трагедии. Правда, когда точно выйдет сериал, пока неизвестно.

Почему стоит дождаться

Если вы фанат «Великолепного века», то можно смело ликовать. Создатели нового проекта, обещают, что сериал перенесет нас в жестокий и завораживающий мир Османской империи. Большая часть съемочного процесса происходит в тех же павильонах, что и во время съемок «Великолепного века». Поэтому зрители смогут вновь насладиться знакомыми пейзажами и предметами.

Среди плюсов стоит отметить и актерский состав. Так маму Сулеймана Айше Хафсу сыграет Халаз Филиз, знакомая нам по «Черной любви». Также блеснет Джингиз Джошкун, покоривший сердца зрителей в «Воскресшем Этургруле».

О сюжете

В центре сюжета находится правитель Явуз Грозный. Нарушив все традиции, он отнял трон у брата, а затем пошел еще дальше, обрекая на смерть даже самых близких. Сериал раскроет внутренний мир этого противоречивого человека. Обещают, что мы увидим, как рождались его коварные планы, как он боролся со своими демонами и мечтал о величии Османской империи.

На экране развернется история не только грозного султана, но и его семьи. Особое внимание будет уделено личной жизни Явуза и судьбе его пяти сыновей, среди которых лишь Сулейман избежал трагической участи. Именно с его правления начался период расцвета империи, и «Явуз» покажет, какие события и решения привели к этому.