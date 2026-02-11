Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Только узнала, что у «Великолепного века» будет предыстория: молодая Валиде легко обойдет Хюррем

Только узнала, что у «Великолепного века» будет предыстория: молодая Валиде легко обойдет Хюррем

11 февраля 2026 19:00
Кадр из сериала «Великолепный век»

Проект анонсировала еще несколько лет назад.

В 2022 году был анонсирован новые турецкий сериал под названием «Селим Явуз». Но он пока не вышел. Создатели обещают, что это будет не просто очередная историческая драма, а зрителей и поклонников «Великолепного века» ждет взрывоопасная смесь амбиций и трагедии. Правда, когда точно выйдет сериал, пока неизвестно.

Почему стоит дождаться

Если вы фанат «Великолепного века», то можно смело ликовать. Создатели нового проекта, обещают, что сериал перенесет нас в жестокий и завораживающий мир Османской империи. Большая часть съемочного процесса происходит в тех же павильонах, что и во время съемок «Великолепного века». Поэтому зрители смогут вновь насладиться знакомыми пейзажами и предметами.

Среди плюсов стоит отметить и актерский состав. Так маму Сулеймана Айше Хафсу сыграет Халаз Филиз, знакомая нам по «Черной любви». Также блеснет Джингиз Джошкун, покоривший сердца зрителей в «Воскресшем Этургруле».

О сюжете

В центре сюжета находится правитель Явуз Грозный. Нарушив все традиции, он отнял трон у брата, а затем пошел еще дальше, обрекая на смерть даже самых близких. Сериал раскроет внутренний мир этого противоречивого человека. Обещают, что мы увидим, как рождались его коварные планы, как он боролся со своими демонами и мечтал о величии Османской империи.

На экране развернется история не только грозного султана, но и его семьи. Особое внимание будет уделено личной жизни Явуза и судьбе его пяти сыновей, среди которых лишь Сулейман избежал трагической участи. Именно с его правления начался период расцвета империи, и «Явуз» покажет, какие события и решения привели к этому.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Одним поступком Рустем доказал преданность Хюррем: сразу поняла, что паше можно доверять Одним поступком Рустем доказал преданность Хюррем: сразу поняла, что паше можно доверять Читать дальше 11 февраля 2026
Почему Хюррем звали Роксоланой и действительно ли она была русской? Историческая правда о любимой Сулеймана Почему Хюррем звали Роксоланой и действительно ли она была русской? Историческая правда о любимой Сулеймана Читать дальше 10 февраля 2026
Почему Ибрагим выбрал именно Хюррем для Сулеймана? Есть 3 теории — в любом случае это было ошибкой Почему Ибрагим выбрал именно Хюррем для Сулеймана? Есть 3 теории — в любом случае это было ошибкой Читать дальше 9 февраля 2026
Любимый десерт Хюррем: как приготовить айву по-османски из «Великолепного века» — получится с первого раза Любимый десерт Хюррем: как приготовить айву по-османски из «Великолепного века» — получится с первого раза Читать дальше 10 февраля 2026
Если соскучились по интригам гарема: эти 3 сериала не хуже «Великолепного века» — пересматривать будете снова и снова Если соскучились по интригам гарема: эти 3 сериала не хуже «Великолепного века» — пересматривать будете снова и снова Читать дальше 9 февраля 2026
Интереснее Брагина из «Первого отдела»: жду с нетерпением новый исторический проект с Иваном Колесниковым Интереснее Брагина из «Первого отдела»: жду с нетерпением новый исторический проект с Иваном Колесниковым Читать дальше 12 февраля 2026
В Турции есть свой «Невский»: вышел в 2008 году — может, НТВ вдохновился этим проектом? В Турции есть свой «Невский»: вышел в 2008 году — может, НТВ вдохновился этим проектом? Читать дальше 12 февраля 2026
И 5 сезон будет, и свадьба Ниляй с красавчиком: в Сеть утекли новые спойлеры к «Клюквенному щербету» И 5 сезон будет, и свадьба Ниляй с красавчиком: в Сеть утекли новые спойлеры к «Клюквенному щербету» Читать дальше 10 февраля 2026
Гомер такого в «Илиаде» не писал: в чем голливудская «Троя» с Брэдом Питтом обманула всех зрителей Гомер такого в «Илиаде» не писал: в чем голливудская «Троя» с Брэдом Питтом обманула всех зрителей Читать дальше 10 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше