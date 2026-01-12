Меню
Киноафиша Статьи Заметила, что только у одного эльфа во «Властелине колец» была борода: оказывается, исключение сделали не просто так

12 января 2026 12:19
Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Это пояснял сам Джон Толкин.

Тема растительности на лицах героев в мире «Властелина колец» вызывает постоянные споры. Фанатов возмутило, что принцесса гномов в сериале «Кольца власти» появилась без своей знаменитой бороды.

Даже Арагорн в кинотрилогии отличается от книжного героя. Одна из причин — его не совсем каноничная борода.

Особенно выделяется случай с эльфом Кирданом. Он мелькает и в книгах, и в фильмах. Его история сама по себе очень интересна. Но все затмевает одна яркая деталь — у него есть борода. Это большая редкость для его бессмертного народа.

Борода Кирдана

Вопрос с бородой эльфа Кирдана имеет свое объяснение. Сам Джон Толкин в своих работах четко писал, что эльфы от природы безбороды. Он даже уточнял, что у полуэльфов, как Арагорн, эта черта наследуется от эльфийской крови.

Но для Кирдана автор сделал исключение. В одном из своих академических писем Толкин отметил интересную деталь. Он предположил, что эльфы могут отрастить бороду, лишь вступив в третий цикл своей невероятно долгой жизни.

Кирдан — один из древнейших эльфов в истории Средиземья. Его точный возраст неизвестен, но к концу Войны Кольца ему было много тысяч лет. Согласно логике Толкина, он уже давно перешел в тот самый третий жизненный этап. Это и дало ему возможность обзавестись уникальной для сородичей бородой.

Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

История Кирдана

Кирдан — один из самых древних и мудрых эльфов в мире Толкина. Его история неразрывно вплетена в судьбы Средиземья на протяжении тысяч лет. Он часто оставался в тени великих событий, но его роль всегда была ключевой.

Именно Кирдан спас юного эльфийского короля Гиль-галада. Он первым встретил Магов, когда те явились из-за моря. Позже он передал Гэндальфу могущественное кольцо Нарья, чтобы помочь ему в миссии. Кирдан был среди тех, кто смело противостоял самому Саурону в Войне Последнего союза.

А в более поздние времена он заботился о своем народе у Серых Гаваней. Его корабли переправляли эльфов в Бессмертные земли на Западе, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что автор «Властелина колец» на дух не переносил «Хроники Нарнии».

Фото: Кадры из сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Светлана Левкина
