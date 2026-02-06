Только трейлер этого сериала набрал 12 000 000 просмотров: одна из самых горячих новинок февраля

Будущий сериал Райана Мерфи «Американская история любви» уверенно заявил о себе ещё до премьеры. Первый трейлер, вышедший 2 февраля, быстро стал одним из самых обсуждаемых роликов на YouTube и набрал около 12,5 миллиона просмотров. Премьера назначена на 12 февраля, и уже сейчас понятно — проект может стать новым хитом FX и Hulu.

История пары, которую называли американской «королевской семьёй»

Сериал основан на книге Элизабет Беллер «Однажды в сказке: удивительная жизнь Кэролайн Бессетт-Кеннеди» и рассказывает о почти десятилетнем романе одной из самых известных пар США.

Он — сын президента, адвокат и издатель журнала George. Она — успешный публицист Calvin Klein и будущая икона стиля. Они познакомились в 1992 году, начали встречаться спустя два года, а в 1996-м тайно поженились.

Их история закончилась трагически: летом 1999 года супруги погибли в авиакатастрофе у побережья Мартас-Винъярд. Сериал обещает показать не только красивый роман, но и давление славы, которое превращало личную жизнь в национальное зрелище.

Скандалы вокруг проекта

Несмотря на высокий интерес, сериал уже оказался в центре критики. Племянник Джона Кеннеди-младшего Джек Шлоссберг заявил, что семья не участвовала в создании проекта и выступает против него.

В сети мнения тоже разделились. Одни зрители ждут драматичную историю любви, другие опасаются, что сложные отношения и трагический финал будут поданы слишком сенсационно.

Почему сериал всё равно будут смотреть

Райан Мерфи давно доказал, что умеет превращать реальные истории в громкие телевизионные события. И даже негативный фон редко мешает его проектам находить аудиторию.

Миллионы просмотров трейлера говорят сами за себя: зрителям по-прежнему интересны истории о любви, славе и цене публичности. Окончательный вердикт проекту вынесут уже после премьеры — но ясно одно: равнодушных к этой истории почти не будет.

