Только те, кто жил в 90-е на Камчатке, уловили этот ляп в «Аутсорсе»: остальные зрители ничего не заметили

Сериал «Аутсорс» стал одним из главных проектов прошлого года. Мрачная и тягостная драма заворожила зрителей с первой серии и не отпускала до оглушительного финала.

Хотя история о продаже права на казнь полностью выдумана, авторы постарались сделать антураж 90-х максимально достоверным. И им это почти удалось.

Однако в погоне за общей картиной создатели иногда упускали важные детали. Один такой промах сразу заметили те, кто жил или бывал на Камчатке 30 с лишним лет назад.

Газовые плиты

В каждой кухне, которую показывают в сериале, стоит современная газовая плита. И здесь кроется историческая неточность.

Любой, кто жил на Камчатке в 90-е годы, сразу её заметит. Дело в том, что в то время там попросту не было централизованного газоснабжения. Этого важного бытового факта авторы не учли.

Скорее всего, дело в местах для съёмок. Сцены снимали в готовых квартирах с уже установленными плитами. Создатели просто не стали их менять ради полного исторического соответствия, решив, что зрители не обратят на это внимания.

«Доширак»

В одной из сцен сериала действие происходит в камчатском ларьке. Внимательный зритель может заметить на полках упаковки современных продуктов. Яркий пример — знаменитый «Доширак».

Да, эта лапша быстрого приготовления действительно была популярна в те годы. Однако её дизайн в середине 90-х выглядел совершенно иначе, чем сегодня. Создатели сериала же использовали для съёмок современные реквизиты.

Саундтрек

Действие «Аутсорса» происходит в 1996 году, и эту дату важно держать в уме. В одной из сцен на свадьбе героя играет песня «Владимирский централ» в исполнении Михаила Круга. Эпизод получается очень атмосферным, но исторически неверным.

Дело в том, что этот хит был записан и выпущен только в 1998 году, на два года позже показанных событий. Получается, гости на экране веселятся под музыку из будущего.

