Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи

Только спустя 500 лет историки поняли, что Хюррем — не просто рабыня: ее тайны раскрыло досье из Ватиканского архива

21 марта 2026 18:08
Кадр из сериала «Великолепный век»

Эта женщина не так просто пробилась из низов к сердцу султана.

Новые архивы переворачивают привычный образ героини «Великолепного века» Хюррем-султан. За романтической историей скрывается холодный расчет, политические интриги и неожиданные факты.

Недавние находки в европейских архивах показывают: Хюррем султан могла быть не просто фавориткой, а влиятельным стратегом, игравшим на уровне государств.

Итальянский след, который меняет всё

Самое громкое открытие — документы из Ватиканского архива. По ним, Хюррем могла быть не славянкой, а представительницей итальянского рода по имени Маргерита Марсили.

Венецианские послы называли её «La Rossa», а в дипломатических донесениях она фигурировала почти как «свой человек» для Европы. Если это правда, её появление в гареме могло быть частью продуманной операции, а не случайностью.

Это объясняет её образование, манеры и умение вести сложные переговоры.

Путь наверх начался с самого низа

Вопреки мифам о мгновенном успехе, первые месяцы Хюррем провела в прачечной дворца Топкапы.

Согласно отчетам венецианского дипломата Бернардо Наваджеро, она занималась тяжелой работой и наблюдала за жизнью гарема изнутри. Именно там она изучила слабости конкуренток и правила игры.

Этот опыт стал её главным преимуществом — она знала систему лучше всех.

Тайные деньги и влияние за пределами дворца

Еще одно открытие связано с финансами. В генуэзских архивах нашли записи о счетах некой «La Signora del Palazzo».

Исследователи предполагают, что Хюррем инвестировала в торговлю и управляла собственными средствами. Она могла влиять на поставки зерна и использовать это в политических целях.

По сути, перед нами не просто фаворитка, а одна из первых женщин, управлявших международными финансовыми потоками.

Почему это меняет взгляд на историю

Образ Хюррем как романтической героини оказывается слишком упрощенным, передает дзен-канал «Загадки Великолепного века». Новые данные показывают её как игрока, который действовал тонко, расчетливо и далеко не только ради любви.

И, возможно, именно поэтому её влияние ощущалось далеко за пределами дворца.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше